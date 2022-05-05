清零太疯狂 囚禁不可逆 西媒质疑习近平有无逻辑

中国-新冠病毒

看着中国最国际化大都市上海封城后出现的梦魇版的场景，可能即将重蹈覆辙的北京，以及屡屡封锁对中国经济对民生造成的严重威胁，对消费者和企业的信心造成的毁灭性打击，一向对评论中共领袖习近平比较有节制的西方媒体，言辞也越来越严厉了。

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费加罗报5月3日社评直指新冠在中国，囚禁已不可逆转，习近平的胜利主义让位于震耳欲聋的沉默!对红色皇帝来说，毫无疑问，这就是中国清零战略的“成功”，这就是共产制度远远超过西方民主模式的证明!

奥米克戎变体将中国头号人物推到了他的全封闭的疯狂逻辑的尽头。在过去的五个星期里，上海的2600万居民陷入了卡夫卡式的地狱，他们被饥饿笼罩，被强迫性的禁闭驱使，让人想起中国式古拉格---劳改的铁律。

评论质疑，清零难道就是为了这个! 中国的战略确实拯救了生命......但代价是严酷的监狱制度。最骇人的是，没有前景，一条不归路。社评还质疑，习近平没有为上海，也没有为其他46座受到全部或部分封锁的城市说一句话，也没有解释为什么他没有选择给他的人民接种有效的疫苗。就这样，总共有3.45亿的中国人被关了起来……雪上加霜的是，重新禁锢的阴影现在笼罩着中共政权所在地北京!

当然，对中共专制政权而言，合法性与票箱无关，而是取决于党以”繁荣“换取人民臣服的“政绩”。不过，对政府来说，街头出现的抗议可能是危险的，对习近平来说，这是最糟糕的时机，因为他打算在11月的中共大会上开启终身统治。

费加罗报另一篇报道以『中国自投清零陷阱』命题，报道称，中国死于新冠病毒的人数处于2020年5月以来的最低水平，但是2022年的春天在这个最初爆发新冠病毒的国度却散发着一种奇异的怪味。当世界重新获得自由并扔掉口罩时，中国正在为其主要的大都市上紧螺丝。在上海和深圳被封锁之后，位于该国中部的郑州和首都北京等城市正在被强加以新的枷锁 。

德国『法兰克福汇报』评论习近平一意孤行推行清零政策，“这一切不禁让人回想起来黑暗的过去。中国不再重新开启因防疫而关闭的国门。”“这种清零政策的代价极高，已经将国民经济逼向了大萧条的边缘。大白们拳脚相加将数十万上海民众送往隔离中心的同时，北京最高层也显露出了真实面目。中国党和国家领导人习近平公开宣称，发展经济已经不再是首要目标。”“在习近平看来，市场早已成为威胁经济和社会发展的隐患。如果不对资本进行管控，将会带来无法估量的苦难。”

法国世界报在题为『习近平落入自设的陷阱』开门见山：当你的三个最热心的支持者在几个小时内相继告诉你，你正在一头撞向南墙，那么，考虑他们的建议符合你的利益。即使你的名字是习近平，你是一个拥有14亿人口的国家的领导人。但是三位有影响力的商人刚刚敲响了警钟：-一位欧洲工业家、一位美国经济学家和一位中国金融家，他们说，中国的情况不妙。

这三位有影响力的商界人士，一位是欧洲的实业家、德国人伍德克（Joerg Wuttke），中国欧盟商会主席；一位是美国的经济学家，是摩根士丹利前亚洲区总裁-斯蒂芬·罗奇（Stephen Roach）；还有一位是中国金融家单伟建，他曾经是联想集团的董事，最近被任命为阿里巴巴的董事。

三个敲钟人的声音，习近平能听进去吗？伍德克似乎很怀疑，“中国正在失去其世界最佳供应来源国的地位”。但是“中国走不出主席划定的轨道，领导人被困在自己的故事中。这是非常悲哀的。”

文章最后以两个惊人的例子作结：1959年，当国防部长彭德怀敢于告诉毛泽东大跃进是一场灾难时，他被批是莫斯科的代理人被迫辞职。今天，当上海人因为饥饿而敲打锅碗瓢盆时，他们被指责为被西方势力所操纵。历史正在重演。

中国的经济前景不妙，纽约时报5月1日相关报道说，越来越多的中国经济学者和商界领袖人物，停工停产造成的伤害将愈发难以弥补。“威胁人民群众生命安全的疾病，并不仅仅是新冠肺炎，”中国大型旅游集团携程旅行网的联合创始人梁建章最近在给『中国企业报』的一篇文章中写道。“牺牲一切追求极端的‘休克’措施，并不是我们真正需要的全面胜利。”

敲钟人，或者一如中国习惯上说的“吹哨人”，他们的声音能被听到吗？中国最知名的吹哨人是李文亮，他在2019年年底在同学微信群发出武汉爆发新冠病毒的警告，被央视报道指“散步不实信息”，被公安机关叫去“训诫”……

2022年的敲钟人遭遇会更好吗？曾对中国经济示警，任职交银国际的中国知名经济分析师洪灏在社交平台上的帐号已被注销，据指是因为洪灏曾多次发表警惕资本外逃、封控防疫影响经济的言论。3月3日，他曾在推特发布一则上海封控抗议的视频，标题写着“上海：零活动，零GDP”。官方称他“已离职”。

华尔街日报报导，中国近期多名经济分析师的网路言论都遭限制，除了洪灏外，还有中国东北证券的首席经济学家付鹏，和北京私营股权投资公司“沣京资本”的基金经理吴悦风。

习近平为什么视而不见呢？法国世界报刊载的塞尔齐-巴黎大学张伦教授的文章则把普京发动侵乌战争的强权主义逻辑与习近平做了比较，文章写到：在普京陷入自己构筑的侵乌战争的陷阱的同时，他的盟友和朋友习近平也按照同样的逻辑陷入了一场抗疫战争。两年来，习近平治下的中国一直在不惜一切代价运用 "新冠清零 "的方法应付疫情。

作者认为：对习近平来说，权力是神奇的、无所不能的，类似于军事型的组织和对被感染者的极端严厉的隔离措施，旨在根除病毒并使社会 "健康 "和 "净化"。尽管面对病毒的变异，特别是Omicron变种，中国的一些流行病学家对这种做法持保留态度，但 "清零 "政策仍然得到了坚持。因为在习近平眼中，它不再是一个公共卫生问题，它已经成为中国模式的象征，甚至是我们当今世界特有的"东升西降 "的文明变迁的证明，这是他近年来所认定的看法。