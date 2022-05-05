胡锡进谏言招打脸 习近平清零不回头

中国-新冠病毒

2022年2月20日，中国国家主席习近平在北京举行的2022年冬奥会闭幕式上挥手致意。一个月后的3月28日，上海封城，现在，北京也面临着大规模封控的危险。

一向被视为“带风向”的前环球时报总编辑胡锡进周四发文对“不断封城”发牢骚，但是几小时后习近平在中共政治局常委会上表示，要继续清零不动摇，胡锡进的文章没多久就消失了。

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两件事发生在同一天，很凑巧。当胡锡进发文认为只有成本可控的清零才更有意义、暗示过度清零后果严重时，并不知道几小时后，中共总书记习近平要执意清零，无意回头。

胡锡进就住在北京最早封控的朝阳区，大约是有点“感同身受”，5月5日当地下午时间在微博贴出“北京，背水一战”一文，题目就够强烈的! “背水一战”，多用来形容陷入绝境，为求生路要决一死战了。胡锡进是做文章的人，用这样的题目显然有所斟酌的。

他在文中强调：“我们肯定不能用不断封城、切断中国地区之间的人民联系来维系新冠病毒的低传播，那样所导致的后果比我们在世界其他国家看到的疫情失控后果更加严重，经济困顿会带来一系列国内问题，也会恶化中国的国际处境。”

胡锡进显然对目前中国的严酷清零政策颇有怀疑，“肯定不能用”只是委婉的说法，事实上，“切断中国地区之间人民联系”的事早已发生了。他好像在解答一道疑难题：“抗疫的目标其实是两个，保生命安全，保经济少受损失，一旦抗疫付出的经济成本比疫情传播对经济造成的打击还要大，情况就会变得很糟糕”。

胡锡进应该是在委婉地批评中国的严酷清零既不能真正地保障生命安全，也不能减少经济的损失，他大约看到了发生在上海和中国其他地区封城后的残酷现实。

胡锡进先褒后抑，称赞他的朝阳区“现在仍不封区，这应当算是很英勇的决策了。”其实，朝阳区是北京最早宣布封控的区之一，其严厉程度或许略低于上海，胡在这里以“英勇”赞之，是否在提醒当局不要采取那种既无脑且丝毫不英勇的“清零”和“封城”措施呢？

有网友讽刺，上海清零那么地严酷，胡锡进没有发半句言，现在眼看眼到了家门口了，害怕自己被封在里面吧。胡锡进对此类批评倒有预防，说自己有旱涝保收的退休金，管花多大成本清零一次，“我在家猫一阵……有啥不好的？”

不管胡怎么说，他至少是看到了中国别处清零的残酷后果，所以他说的很严重，他用未来式来表达已经发生的现实：“北京的抗疫属于‘背水一战’，上海失陷了，北京如果也守不住不搞大范围休克疗法的底线，那么人们对抗疫的综合信心将受到沉重打击，社会心理的防线将被击穿。”

这有点近似“忠臣”对“皇帝”的奏章，从当日稍后官媒转播的习近平主持召开中共政治局常委会传达的内容看，胡锡进是被打脸了。习近平不在乎什么“背水一战”，他要维护的是“一言既出驷马难追”的“伟人”的面子。

中共总书记习近平周四主持的常委会保持高调，“要毫不动摇坚持动态清零，坚决与一切歪曲、怀疑、否定中国防疫政策的言行斗争。”

胡锡进的言行会划入哪一类？反正他发出的文章没多久就消失了，微信公众号显示：“该内容已被发布者删除”，胡锡进先行自删了？

习近平至今没有对封城中民不聊生的上海及其他地方的民众发出慰问，他还在说：“坚持动态清零”，且信誓旦旦：“我们坚持人民至上、生命至上……”看样子，那些在严酷清零造成的次生灾害中死去的人们就算是“牺牲”了？

中国实施习近平亲自决定的清零政策造成的灾难全世界都历历在目，可是，5月5日习近平主持的常委会竟然强调：“我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得了阶段性成效”。常委会上终于提了一句上海：“我们打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战”。

习近平的讲话并没有多少新意，他上次公开表态是在3月17日召开的常委会会议，那次他强调“坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。”

显然，尽快遏制疫情的目标看来是落空了，“科学精准”和“动态清零”两个词如此奇怪矛盾地组合在这样一个句子中，“清零”从科学角度看，是完全反科学的。