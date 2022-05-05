英、日领导人达成历史性防卫协议 强调民主国家团结对抗专制政权

英国/日本/防务协议

正在英国访问的日本首相岸田文雄周四与英国首相约翰逊达成一项历史性的防卫协议，强调民主国家要“团结起来共同反对专制政权”。岸田并表示持续关注台海，绝不容以武力片面改变现状。

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英国是第一个与日本达成"相互准入协定"（Reciprocal Access Agreement, RAA）的欧洲国家。法新社称，作为谴责俄罗斯入侵乌克兰和关注与中国紧张关系的"前沿"国家，英国与日本就防卫合作达成原则共识，强调印太与欧洲安全互不可分，两国将持续共同开发新型战机引擎等先进防卫科技。

英国首相办公室表示，约翰逊与岸田文雄指出，俄罗斯野蛮侵略乌克兰象征后冷战时代结束、对国际安全造成重大影响；"欧洲－大西洋"与"印度－太平洋"两个区域的安全不可分割，全球民主政体应团结一致对抗威权政权。

对于朝鲜近日试射弹道导弹，约翰逊除谴责平壤的挑衅行为，还表示英国与日本"以及我们的印太盟友同在"。

英、日双方去年12月签署合作备忘录，共同为英国的"未来空战系统"（FCAS）研发新型战机引擎、无线电侦测反监控等先进科技。约翰逊与岸田文雄周三对相关计划的执行进度表示满意。

另据中央社报道，日本首相岸田文雄周四在伦敦召开记者会时表示，日本持续关注台湾海峡的和平与稳定，以力改变现状的行径在印度太平洋，尤其是在东亚是绝对不被容许的。

岸田在记者会上回应记者的提问强调，台湾海峡的和平与稳定不仅对日本很重要，也攸关国际情势稳定；有关台湾的问题，日本一贯的立场就是期待能和平解决，基于这样的立场，日本会持续关注。

他表示，日本的基本立场是重视普世价值，对乌克兰局势坚定应对，并且会持续关注台海的和平与稳定。

岸田说，与共享普世价值的国家同行愈发重要，同盟国、志同道合的国家应互相合作，以武力改变现状的行径在印度太平洋，尤其是在东亚地区是绝对不被容许的。

他还说，有所谓"今日乌克兰，可能是明日的东亚"这样的危机感，因此他改变了日本的对俄政策，与七国集团同步采取制裁俄罗斯等的坚定应对，重要的是要让大家知道俄罗斯的暴行要付出很高的代价，不能对国际社会释出错误的讯息。

岸田说，近期将邀美国总统拜登到东京访问，以提升日美同盟关係，為了实现自由开放的印度太平洋，今后将积极推动日、美、澳、印领导人会谈以及与东盟各国领导人的面对面会谈。