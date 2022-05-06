中国下令政府及国企电脑换国货 员工抱怨效率倒退

用国产电脑

美国彭博社引述知情人士指，北京当局要求政府机构、国企以及政府相关单位将现时使用的外国品牌电脑更换为国产设备。今年五一假期后，已经有工作人员被要求上缴外国品牌的电脑，以换成装上国内开发作业系统的国产电脑。

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消息人士指，中央政府最新要求或仅涵盖个人电脑品牌及软件，不包括难以取代的零件，像是英特尔（Intel）和超微（AMD）的处理器。

消息还称，当局鼓励用Linux作业系统取代微软的Windows。总部设于上海的中标软件正是Linux的主要供应商之一。

据悉，目前在中央政府层面的电脑设备最少有5000万部，稍后更换电脑指令会扩大至省级政府。 所有更换工作预期两年内完成。

目前，中国现时最大的手提电脑及伺服器制造商中包括联想、华为及浪潮集团，以及中国软件开发的金山软件。

过去10年，中国一直鼓励政府机构使用国产IT产品，并经常将特定产品排除在政府采购清单之外。

一名知情人士透露，包括国营媒体和网路安全机构在内，某些中国政府机关可能一如既往，在获得特殊许可的情况下继续购买先进的外国设备，但这种许可制度未来可能会收紧。

彭博社的该报导出来前，更换电脑的消息已经在大陆社交媒体上引发大量抱怨：“即将找回386的感觉！复古疯万岁！”“国产某城电脑，据说用了之后，人会变得更有耐心！”

来自山东威海网友日前发帖称，“单位要求五一之后上缴旧电脑，统一换国产新电脑、新系统，由于不兼容 windows 软件，所以还要装个 windows 模拟器，导致办公效率倒退10年。主任吐槽说，这不是用落后代替先进麽，我心说连他都看出来了。”