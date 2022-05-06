中国今派18架战机扰飞台湾 大威力战机上阵

台湾/中国军机扰飞

据台湾政府周五报告说，中国军机再次大幅入侵台湾防空识别区，这是今年单日第二大的入侵事件，共有18架飞机。

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据法新社今天引述台湾国防部说，这些飞机包括12架J-11和J-16战斗机以及两架H-16轰炸机。

这使得自今年年初以来，中国的空中入侵次数超过了370次。1月23日，曾有39架中国军机进入台湾的防空区。据台湾官方说，台湾已经用自己的军机起飞并发出警告。台湾部署了防空导弹系统来追踪中国飞机。

法新社说，台湾生活在中国入侵的威胁之下，中国认为台湾是中国领土的一部分，有一天会被夺回，如果有必要的话，可以用武力夺回。自2020年9月以来，台湾一直在报告中国军机此类入侵台湾防空区的数字。

在2021年的最后一个季度，中国军机扰飞台湾有所增加，特别是在10月份，有196次入侵记录，仅在4日就有多达56架飞机。而去年全年，法新社统计了969次中国武装部队飞机入侵台湾防空区，是2020年（380次）的两倍以上。台湾的非军事区与它的领空不同。这个区域要大得多，而且部分地与中国的ADIZ重叠。