中国政府招募英文网红在美国开展大外宣

社交媒体

美联社发布一篇调查报导说：中国政府招募了一批英文“网红”，专门在美国社交媒体如脸书（Facebook）、推特（Twitter）和油管（YouTube）上为中共大外宣服务。

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美联社已确定几十个这样的账户，这些账户积累了超过1000万粉丝，向社交媒体传递一些精心制作的亲华言论，其背后都有中共的资助。负责追踪外国虚假信息行动的美国Miburo公司表示，藉助这些英文网红，中国政府可以向美国及全球毫无戒心的进行轰炸式宣传。

美联社指出：这些人没有披露他们与中国政府的关系，没有提及他们的雇主，如中国环球电视网（CGTN）、中国国际广播电台和新华社。

美联社确认的一名叫做Jessica Zang的视频博主，她的雇主是中国环球电视网。Zang发布风景旅游照片，中间夹杂着宣传帖子，比如一段采访视频题为“在北京的外国人如何看待中国和他们在中国的生活？”美化中共。

去年4月，中国环球电视网试图扩大其网红规模，邀请了讲英文的人参加了一个为期数月的比赛，合格者最后将在伦敦、内罗毕或华盛顿，担任社交媒体工作。

在今年2月的北京冬奥会前夕，中共对社交媒体的兴趣大增，有消息说中共驻纽约领事馆向新泽西的Vippi Media公司支付了30万美元，招募西人大V在北京冬奥会期间，向美国的社群媒体发布信息。

芝加哥电台主持人圣奥古斯丁（John St. Augustine）告诉美联社，一名住在维吉尼亚州拥有“新世界电台”（New World Radio）的朋友，邀请他与北京的一个团队，一起主持一个名为“桥”（The Bridge）的播客。他说，中国环球电视已经向“新世界电台”支付了38.9万美元来制作播客。

美国油管播主泰（Matthew Tye）和搭档斯特泽尔（Winston Sterzel）对美联社说，他们曾收到一封由香港梨科技公司（Hong Kong Pear Technology）发来的电子邮件，要他们发布一个宣传视频，声称新冠病毒并非源自中国，而是来自北美的白尾鹿。电子邮件写道，“我们可以提供2000美元，如果你有兴趣，请告诉我。”

美联社还举了两个例子，英国视频博主莱特富特（Jason Lightfoot），在油管上开有《在中国生活》的频道。新西兰播主博勒姆（Andy Boreham）在油管上开有《外媒看中国》频道。他们传播亲北京信息，被一些网友称为“洋五毛”。