中国清零服务业萎靡不振 更多外企考虑投资他国

中国/清零

财新服务业PMI显示，4月份中国服务业活动萎缩至疫情初期以来的最低水平。华尔街日报今天说，而欧盟商业组织的调查发现，中国政府的“动态清零”政策促使越来越多的企业到其他国家寻求投资机会。

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中国服务业受封控措施影响萎靡不振。据华尔街日报今天称，一项对近400家在华经商的欧洲企业的调查发现，近四分之一的企业正在重新考虑其投资计划，中国抗击疫情的“动态清零”政策冲击了这些企业的供应链、人员配置和收入。

经济学家表示，如果政府不放松严格抗疫措施，即大规模隔离感染者、要求其他人足不出户，以遏制哪怕是小规模疫情，那么中国第二季度经济恐怕会出现2020年初疫情暴发以来的首次萎缩。

根据财新传媒(Caixin Media)和研究公司埃信华迈(IHS Markit)发布的指数，4月份服务业活动出现自2020年2月疫情导致武汉封城以来的最大萎缩。该指数从3月的42.0降至4月的36.2，其背景是，诸多城市纷纷实施防疫限制措施，导致企业停摆，并抑制了消费者对外出就餐、购物和其他服务的需求。数值高于50意味着活动扩张，低于50则意味着萎缩。该指数在2020年2月曾降至纪录低位26.5。

该报道称，同样于周四公布的中国欧盟商会(European Union Chamber of Commerce in China)所做的一项调查发现，23%的受访企业正在考虑从中国转移当前或计划中的投资，这是对中国的新冠抗疫政策做出的回应，这一比例创2012年以来的最高水平，是2022年初比例的两倍还多。

据欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)在一次新闻发布会上说，中国市场的可预测性已经消失。他还表示，希望这项调查将促使中国官员阐明其零容忍政策的退出路径。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%9A%E5%8F%97%E5%B0%81%E6%8E%A7%E6%8E%AA%E6%96%BD%E5%BD%B1%E5%93%8D%E8%90%8E%E9%9D%A1%E4%B8%8D%E6%8C%AF-%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E5%A4%96%E4%BC%81%E8%80%83%E8%99%91%E6%8A%95%E8%B5%84%E4%BB%96%E5%9B%BD-11651801509