中国5年级小学生要学会炖骨头汤

中国/义务教育课程

中国教育部近日公布于今年9月秋季学年开始，劳动课将正式成为中小学的独立课程，学生要学会煮饭、修维家电、种植蔬菜及喂养禽畜等，像是小3生要学会做凉拌菜，小5生要学会炖骨头汤。中国民众对义务教育课程意见不一。

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据中央社今天报道称，中国教育部近日正式印发“义务教育课程方案”，将劳动课从原来的综合实践活动课程中独立出来，并发布“义务教育劳动课程标准（2022年版）”，今年秋季开学正式于中小学施行。

劳动课程共有10个任务群，如日常生活劳动包括清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护；生产劳动包括农业生产劳动、传统工艺制作、工业生产劳动、新技术体验与应用；服务性劳动包括现代服务业劳动、公益劳动与志愿服务。

在烹饪方面，小1至小2生要在家洗菜等；小3至小4生要学会做凉拌菜、拼盘、煮蛋或水饺等；小5至小6生要学会做2至3道家常菜，如番茄炒蛋、煎蛋、炖骨头汤等，还要学会设计一顿营养食谱；7至9年级初中生要学会独立料理午餐或晚餐中的3至4道菜等。

在家电使用及维修方面，小5至小6生要掌握如洗衣机的基本操作，懂得使用不同功能洗涤不同衣物，或使用电锅的蒸、煮、炖等各项功能。7至9年级初中生要学会用螺丝刀、扳手等简单工具维修家电。

中央社说，中国教育部的公布很快在网络上引起热议。中国社群平台微博上，有网友表示“中国教育越来越畸形了”，有人表示“也是为了战争做准备”，有人则表示家长最怕学校将责任交予家长，最后成了形式主义。不过，不少可能是父母的网友都表示赞成，希望可以帮助孩子全面发展，以后自己不用煮饭。不少大学生笑称也想学。