全球逾200人权团体疾呼联合国人权高专暂缓访中 避落大外宣圈套

联合国/中国/人权高专

联合国人权办公室日前宣布，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）将于5月访问中国，针对中国对新疆维吾尔人犯下“种族灭绝”(genocide)罪行进行调查， 其先遣队已于4月底抵达中国预做准备；全球220个人权团体5日发表联合声明，呼吁巴舍莱暂缓访中计划，以免落入中国大外宣圈套。

广告 继续浏览后续

据新头壳署名廖祐全今天报道，全球逾200人权团体疾呼联合国人权高专巴舍莱暂缓访中，勿落大外宣圈套。

根据联合国官方宣布，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）将于5月访问中国，针对中国对新疆维吾尔人犯下“种族灭绝”)罪行进行调查。国际谴责中国侵犯新疆维吾尔穆斯林少数民族人权，长期来一直呼吁联合国人权事务高级专员访问新疆，针对中国把超过100万的维吾尔人及其他少数民族关押在新疆的“再教育营”，强迫维吾尔妇女绝育、强迫劳动虐待等违反人权情事进行调查。

而巴舍莱3月8日宣布，她将于5月访问中国，联合国人权办公室及中国外交部发言人汪文斌也证实4月26日表示，联合国小组已于25日抵达中国。

据该报道，包括自由西藏、香港观察、南蒙古人权中心等220个人权团体５月５日发表联合声明表示，巴舍莱到目前为止还没有会见过任何受到中共迫害的相关群体，也没从相关民间组织了解有关中国践踏人权、压制少数民族的情况。此外，巴舍莱还拒绝了维吾尔拘押营幸存者、曾经遭中共迫害的西藏政治犯、以及经历过天安门广场屠杀事件的中国民运人士希望直接向她讲述自身经历的要求。

据该声明指出，巴舍莱在担任联合国人权事务高级专员职务以来，都没有为提醒国际社会关注西藏问题而发声，也没有表示要前往西藏了解那里的人权状况，香港和南蒙也从来没有被列入她要访问的地区名单中。最近几年，这两个地方都发生大规模的抗议示威活动，当地政府持续打压人权和自由。声明表示，这些地方遭到中共当局的严厉封锁，是全世界控制最严密的地方，应该是巴舍莱最需要前往调查的地方。

新头壳的报道称，声明强调，在没有得到中共承诺可以在新疆进行“有意义和无限制”访问之前，她若前往中国访问，将毁掉这个难得由独立人权机构进行实地调查的机会，并为中共在西藏、新疆、香港和南蒙的践踏人权行为提供漂白机会，呼吁巴舍莱立即暂缓这次访问。

该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-06/750541