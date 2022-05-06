华日：布林肯对华政策演讲将确认中国为美国主要对手

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当全球焦点主要集中在俄罗斯与乌克兰的战争上时，美国拜登政府准备再次向外界传递这样的信息：美国眼中最大的地缘政治对手是中国，而不是俄罗斯。

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据华尔街日报署名Lingling Wei今天报道说，布林肯对华政策演讲将确认中国为美国主要对手。拜登就任总统已经超过18个月，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)原定于周四发表讲话，阐述美国政府应对中国的计划。不过，美国国务院周三下午称，布林肯的新冠检测呈阳性，周四的演讲将被推迟。据为美国政府提供咨询的外交政策专家称，这次演讲阐述的策略与美国白宫过去一年的表述可能没有不同，即与盟国合作，与中国对抗和竞争，同时建立“护栏”，防止竞争变成彻底的敌对。

这场演讲将在俄罗斯入侵乌克兰的背景下进行。外交政策专家表示，俄乌危机分散了美国政府及其合作伙伴处理对华关系的注意力，关于如何应对俄罗斯和中国同时带来的挑战，也引发了辩论。

未来一个月，美国政府将与亚洲盟国开展多方面接触，包括下周在华盛顿与东南亚领导人举行峰会，本月晚些时候拜登出访韩国和日本，以及5月24日举行美国、澳大利亚、印度和日本领导人的四方安全对话(Quad)。值此之际，美国政府认为必须澄清对华政策，并赢得这些国家的支持。

据该报道，“然而，布林肯的“中国战略”演讲预计将缺乏具体行动。该战略本身不会公开发布。

在即将发表的演讲中，布林肯预计将强调中国在俄罗斯入侵乌克兰之际与俄罗斯的政治结盟——美国官员称这一立场与中国声明的尊重国家主权和领土完整的立场相悖。

北京否认了其立场的矛盾之处，并指责美国在乌克兰危机中“煽风点火”。鉴于中国与俄罗斯的关系，西方的一些政界人士将中国和俄罗斯并称为新“轴心”。对于中国与俄罗斯相比构成多大的威胁，一些欧洲官员与华盛顿持不同意见，这有可能给北京提供一个在美国与欧洲盟友的夹缝中博弈的机会。

总部设在华盛顿的战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)高级副总裁Matthew Goodman说：“布林肯可能会利用这次演讲将俄罗斯和中国各自带来的挑战联系起来，并强调两者联合起来给现有全球秩序带来的风险。”

华尔街日报说，最近几个月，拜登政府的对华政策正慢慢成形。其中一个关键组成部分是恢复美国在印太地区的经济和安全领导地位。美国高级官员表示，美国的目标不是要改变中国以共产党为中心的政治体制，而是要塑造中国周边的环境。

为此，拜登政府官员已在试图让印度、越南、马来西亚和新加坡等国加入拟议中的“印太经济框架”，该框架旨在加强美国与印太地区的经济往来。不过到目前为止，该计划进展缓慢，部分原因是印太地区的伙伴对损害自己与中国的贸易关系持谨慎态度。

据与白宫关系密切的知情人士透露，建立经济框架的困难表明，华盛顿在取得对华政策认同方面挑战重重，而另一方面，在贸易和经济问题上究竟应该对中国采取多强硬的立场，政府内部也出现了对立意见。

该报道称，其中一派是国家安全和国防官员，主张进一步加强对美国在华投资的严格筛查，并大幅收紧出口管制，尤其是涉及技术的出口管制。另一派是一些经济官员，担心此类措施恐怕会损害美国企业的利益。与此同时，在是否应削减中国进口商品关税以降低消费成本和拉低通胀的问题上，拜登团队也存在分歧。

该报道原文链接：https://bo.francemm.com/rfi/cn/contents/articles/new