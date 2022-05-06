台湾渔船长说海遇辽宁号战斗群

台湾/辽宁号

宜兰苏澳籍渔船“顺福渔83号”2日在钓鱼台周边海域，发现疑中国航母舰队航行。船长江冠达当时拍下的影片，今天传回苏澳区渔会，渔船傍晚后也将驶到基隆。船长称，“顺”船当时撞见中国航母后，除立即录影，因事涉国际敏感关系，也马上打卫星电话通报苏澳区渔会。船长还说，“顺”船当时离这些军舰只约2浬（约3.6公里），随即下令渔船转向。

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台湾宜兰苏澳籍渔船“顺福渔83号”船长海上撞见疑中国航母。据中央社署名沈如峰今天报道称， 该船5月2日在钓鱼台周边海域，发现疑中国航母舰队航行。船长江冠达当时拍下的影片，今天传回苏澳区渔会，渔船傍晚后也将驶到基隆。

据消息说，苏澳籍渔船“顺福渔83号”2日上午8时25分在北纬26度56分、东经124度47分钓鱼台周边的台日渔业协议海域作业时，发现疑中国航空母舰编队航行。

日本防卫省随后证实，中国海军辽宁号航空母舰当日率7艘军舰从东海穿越宫古海峡。

“顺”船当时撞见中国航母后，除立即录影，因事涉国际敏感关系，也马上打卫星电话通报苏澳区渔会。“顺”船之后继续在海上作业，今天傍晚左右将停靠基隆八斗子渔港。

据该报道，船长江冠达在基隆外海接受中央社记者电访时说，他当渔民快50年，从未在海上见过航空母舰编队航行，“顺”船当时离这些军舰只约2浬（约3.6公里），随即下令渔船转向。

中央社说，苏澳区渔会总干事陈春生表示，钓鱼台周边的台日渔业协定海域是苏澳渔民重要渔场，近年来受新冠病毒疫情影响，渔民们收入本就不好，随着国际情势紧张，若各国军舰在相关海域频繁出没，恐对作业渔民造成冲击。