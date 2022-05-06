无畏不满 习近平仍坚持清零战略

新冠病毒/中国/清零

根据中国官方的新华社，虽然最近几个月有一些声音主张放宽疫情限制，但中国国家主席习近平周四呼吁继续执行零病毒政策，并要求坚决打击任何挑战这一清零战略的言行。法新社认为，共产党政府高调护卫称赞中国卫生政策，以证明中国的政治制度的优越性，相比之下，世界其他地区的疫情已经造成数百万人死亡。仅美国就统计邀请死亡人数突破百万数字。

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据法新社今天发自北京报道称，一些专家们周五警告说，在中国国家主席习近平呼吁继续执行零感染政策的第二天，中国的零感染政策，即对人口进行大规模和反复的遏制与禁封和筛查，正在显示出对中国的经济带来高昂代价。

根据中国官方数字，自新冠肺炎病毒疫情大流行开始以来，中国严格的清零政策使死亡人数仅局限为5000人。

在中国一旦出现新冠病例，当局就会实施严格的遏制封锁措施。一个多月以来，上海的2500万居民在疫情爆发后被封锁，而首都北京则笼罩着遏制疫情的封城阴影。在中国，每一次新的新冠病毒疫情爆发都会导致对居民的免费但系统性筛查，同时辅以不同程度的经济损害性封锁。

据具有怀疑立场的野村银行专家警告说，虽然一些城市正在着手普及每48小时一次的检测，但这一措施扩大到全国可能会使中国今年的经济增长损失高达2.3个点。据野村警告说，从经济角度来看，这可能会使物流和人口流动受到 "相当大的 "禁锢，而受益 "有限"，成本 "很高"，这将破坏经济增长。

此前，评级机构惠誉已将今年中国的经济增长预测下调至4.3%（从4.8%）。

中国已将今年的增长目标设定为 "5.5%左右"，此前2021年时的相同经济预测曾为8.1%。尽管如此，一些经济学家怀疑中国能否实现 "5.5%左右"的目标，理由是新冠病毒疫情状况恶化、乌克兰战争和曾经繁荣的房地产行业陷入危机。

法新社引述中国新华社消息说，虽然最近几个月有一些声音主张放宽邀请限制，但习近平周四呼吁继续执行零觊觎政策，并 "坚决打击 "任何 "挑战 "这一战略的言行。法新社说，共产党政府高赞中国疫情政策，以证明中国的政治制度优越性。相比之下，世界其他地区的疫情已经造成数百万人死亡。