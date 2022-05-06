疫情复燃 中国办亚运会与大运会都延期了 此前澳大利亚先说不会去杭州参赛

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中国国家电视台周五今天宣布，原定于9月在中国举行的大型体育赛事--亚运会已被推迟到一个未确定的日期。中国官方报道没有提及因新冠疫情原因而延期。而国际大学运动总会（FISU）今天也发布新闻稿表示，原订今年6月在中国成都举办的世界大学运动会，将再次延期顺延至明年举办。

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中国今天宣布延期举办杭州亚运会。法新社说，虽然没有给出官方原因，但中国目前正面临着新冠病例的激增，疫情在不同程度上在几个省份肆虐。

亚运会将在东部城市杭州举行，该城市距离上海西南不到200公里，而上海是最近爆发的疫情中迄今为止受影响最严重的城市，自4月初以来人们一直被封城禁锢在家里。

据亚奥理事会宣布，原定于2022年9月10日至25日举行的第19届亚运会......推迟举行。据宣布这一消息的中国官方的央视说，"新的日期将在晚些时候宣布。" 但该电视台没有提到新冠病毒疫情正酣。

法新社说，亚运会组织者曾计划采用基于2月份在北京举行的上届冬季奥运会和残奥会的冠状病毒预防计划，据称该计划在防疫方面是成功的。但是最近的疫情还没有开始。中国当局关注的是避免在人群中出现任何污染，并从2020年开始实施零病毒战略。

称之为清零战略包括几项措施：一旦出现少数病例就进行禁闭，将检测结果呈阳性的人与其他人口分开，在抵达中国时进行检疫，并跟踪其动向。

杭州有1200万居民。这将是继1990年的北京和2010年的广州之后，第三个举办亚运会的中国城市。一些活动将在同一省的其他城市举行，那里最近几天都报告了几十个阳性病例。

此前有报道称澳大利亚表示将不会前往杭州参加亚运会比赛。

与此同时，国际大学运动总会（FISU）今天也发布新闻稿表示，原订今年6月在中国成都举办的世界大学运动会，将再次顺延至明年举办。

据中央社说，成都世大运原订在2021年举行，没想到碰上新冠肺炎病毒疫情影响，导致东京奥运延后一年举行，也让成都世大运一延再延，如今中国疫情卷土重来，成都世大运也被迫再次延期。