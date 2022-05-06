联合国呼吁俄乌停止战争

联合国/俄乌战争

联合国和包括美国，法国，中国等在内的大多数安理会成员国周四呼吁俄罗斯停止在乌克兰的战争，但没有提到恢复双方陷入僵局的和平谈判。

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联合国秘书长古特雷斯和包括美国，法国，中国等在内的大多数安理会成员国呼吁俄罗斯停止在乌克兰的战争，但没有提到恢复双方陷入僵局的和平谈判。

联合国秘书长古特雷斯周四在安理会的会议上表示，俄罗斯入侵乌克兰违反《联合国宪章》。他重申为了乌克兰，俄罗斯和世界人们的利益，这必须停止。

此前联合国秘书长到访莫斯科和基辅，为马里乌波尔人道救援斡旋，自上周末以来该城市的数百名平民得以撤出。

大多数安理会成员国，包括中国、美国、爱尔兰、法国等都呼吁这场“战争的结束”。

中国驻联大大使张军表示，只有通过对话和谈判才能让战斗停止，他批评向乌克兰运送武器。肯尼亚大使马丁基马尼则呼吁古特雷斯进行调解。

乌克兰驻联大大使谢尔盖·基斯利齐亚表示，应该抓住每一个机会来实现和平。

一些外交官透露，挪威和墨西哥这两个非常常任理事国提交了一份文件，表示强烈支持联合国秘书长提出的斡旋以寻求和平的解决方案。

如果联大安理会通过该宣言，这将是自 2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰以来安理会首次团结的表现。

对俄罗斯是否会投否决票，俄罗斯驻联大副大使波利安斯基表示，我们有时间。