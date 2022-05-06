长沙楼塌事件讯息封不住 央视突报惨重消息？

中国/长沙楼塌事件

昨天 ( 5 ) 日才报导长沙楼塌有 5 人罹难， 10 人获救，但仍有 30 多人失联的中国媒体今 ( 6 ) 日突然承认灾情惨重，中国《央视》今天早上报导，罹难者高达 53 人。

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长沙房屋倒塌事件竟然高达53人罹难! 据新头壳newtalk署名李志良今天报道称，中国湖南长沙大楼倒塌，造成严重死伤。 但对于这起罕见的重大灾难，中国《央视》仅以短短一段话带过 :湖南长沙居民自建房倒塌事故新闻发布会介绍，目前，长沙居民自建房倒塌事故现场救援工作已经结束。截至 5 月 6 日 3 时 03 分，事故现场被困、失联人员已全部找到，其中获救 10 人，遇难 53 人。

据该报道，中共 20 大在短短几个月内即将召开，事关中国国家主席习近平是否能够连任大位，此时传出此重大灾难，多少有点让习近平难堪。有中国观察家认为，应该是互联网发达，民众蒐集了不少影像证据，才让中国地方官员与中国中央媒体无法掩盖真相。

根据昨天中国媒体《腾讯网》的报导，4 月 29 日中国湖南长沙市一座居民自建房屋倒塌，事发当时造成 23 人受困，附近还有 39 人失联，截至目前共救出 10 名受困者， 5 名罹难者，但今天公布的罹难者竟高达 53 人，显见昨天的报导有错误。根据当地救援小组透露，当地救援的方式采取逐层作业、逐层探测的方式，每揭开一层边进行探测，并以人工的方式进行开挖，减少对幸存者的伤害及罹难者遗体的破坏，但由于进度缓慢，所以也只救出 10 个人。

长沙消防救援支队现场抢险救援攻坚组指挥员文鹏说，倒塌的自建房有 8 层，其中有几层为家庭旅馆。

新头壳说，据了解，此栋倒塌的建筑物坐落于长沙市望城区金山桥街道金坪社区盘树湾，是一起居民自建房倒塌事故，共 8 层，其中 1 楼为门面，2 楼为饭店，3 楼为放映咖啡馆，4、5、6 楼为家庭旅馆，7、8 楼为自住房，受困民众多是附近长沙医学院的大学生。

该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-06/750592