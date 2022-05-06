长沙楼房倒塌事故：救援结束 10人获救 53人遇难

中国，建筑安全，长沙

湖南长沙8层楼房倒塌事故一周后搜救工作结束，据中国官媒报道，截至5月6日，最终10人获救，53人遇难。

广告 继续浏览后续

发生事故的大楼位于长沙市中心，内有一家酒店、公寓和一家电影院，4月29日大楼突然倒塌，原因目前仍未确定。

中国央视周五报道说，现场救援工作已经结束，已经找到所有的失联人员，其中10人获救，53人遇难。在长沙市当天举行的事故新闻发布会上，市政府官员向遇难家属表示哀悼，并表示 "诚恳道歉"。

在事故发生后，中国国家主席习近平下令彻底调查原因，要求 "不惜一切代价 "寻找受害者。 一周来救援行动一直在进行，共动员有数百名救援人员，并在网络发布救援的视频直播。

最后一名获救的是一名女性，她在周四、即灾难发生5天半之后被从废墟中被救出时，意识清醒，还层建议救援人员如何在不造成进一步伤害时把她拉出来，网民称她的获救是一个“奇迹”。

在她之前获救的是一名21岁的女孩，大楼倒塌时她正在房间里复习备考。官媒《人民日报》报道说，幸运的是她身边有一条毯子和半瓶水，这让她在瓦砾下坚持了88小时后奇迹生还。

据长沙官方表示，包括该建筑的业主和设计施工安检等11人已经被捕，他们涉嫌对建筑进行自行改建以及提供虚假安全评估。

法新社报道指，中国此类灾难经常发生，而其后调查往往发现原因多是因为没有遵守建筑标准。 2021年7月，苏州一家酒店倒塌，造成17人死亡。2020年3月，福建泉州一家被征用为新冠隔离酒店倒塌，导致29人死亡。