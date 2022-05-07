上海清零封城 120多艘货船等待入港

中国/上海港

上海实施封控管理已超过1个月时间，海上集装箱物流走向正常化之路似乎还很遥远。在上海海域无法入港、等待装卸的船舶一度最多达到约120艘，增至平时的约2倍。日本经济新闻今天报道说，如果今后上海解除封控，滞留的货物将突然流动起来，预计各地港口将陷入拥堵。

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据日本经济新闻署名嶋田航斗今天报道称，上海港的集装箱吞吐量在全球港口中位居首位，规模达到东京港的9倍以上。据集装箱船行业相关人士透露，受上海从3月底开始的封控措施的影响，截至4月20日，在上海港海域等待装卸的船舶约为120艘，10天里增加了约2成。

由于拥堵情况迅速加剧，接连出现了船舶取消停靠上海港的动向，目前滞留的船舶虽已减少至80艘，但与平时的50～70艘相比，依然处于较高水平。熟悉海运市场行情的日本拓殖大学教授松田琢磨指出“城市封控会不可避免地导致码头装卸效率和集装箱周转率恶化”。

预计措施解除后也会出现混乱。如果各厂商同时为挽回开工延迟局面而进行补救生产，就会导致商品流动量猛增。日本的商船三井董事日野岳穰警惕地表示“在上海装载的货物将涌入欧美的港口，有可能再次导致欧美港口陷入混乱”。

集装箱物流混乱的起因是全球工厂在新冠疫情扩大初期全部停产后迅速复产。2021年春季，苏伊士运河触礁事故造成集装箱船滞留，导致混乱加剧。美国零售联合会表示，此次“中国的复工复产有可能再次导致美国港口陷入混乱”。

据日本银行（央行）公布的3月面向企业的服务价格指数（2015年平均值为100，速报值）为106.7，比上年同月上涨了1.3％。服务价格指数是指企业间交易服务的价格变动，其中“国际海运货物运输”同比大幅增长43.9％。除了燃料费用激增外，如果物流成本高涨长期化，可能会成为世界经济的主要下行因素。