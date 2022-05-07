上海高考延期一个月 解封仍遥遥无期

解封遥遥无期

5月7日上午，上海官方宣布，今年秋季高考、中考均延期一个月举行。这意味着因疫情被严格封控的上海，何时解封仍遥遥无期。

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当天上午，上海疫情防控发布会宣布，全市秋季高考统考延期至7月7日至9日举行，高中学业水平等级性考试延期至6月18日至19日举行，中考延期至7月11日至12日举行，取消初中理化实验考试、外语听说测试，相关成绩以满分计入学生中考总成绩。

这则消息立即登上微博热搜第一名，网友议论纷纷，“上海考生压力更大了…再挣扎一个月”，“多一个月多一份煎熬”，“希望不要影响到考生吧，一生中最重要的考试啊”，“那全国统一录取怎麽办”，“这样不会影响其他省填志愿麽？”

有网友表示：“再次见证历史，梦回2020。”“有生之年，见到两次延期了。”

2020年，受疫情影响，中国全国高考统一延期了一个月。没想到，两年后上海高考再度延期。

有网友称：“考验心态的时候到了，别的地方高三生已经在嗨了，上海的弟弟妹妹们还在备考。”

还有网友自我解嘲：“没事，反正考完高考，大学继续封四年。”

上海高考是独立出卷，与其它省份没有关係。不过上海已经因疫情封城一个多月，如今又宣布高考延期一个月，这意味着短期内不会解封。