中国/俄罗斯/乌克兰

据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成6日在“求和平、促发展：全球20国智库在线对话会”中表示，近期因俄乌战争出现各种“荒谬论调”，让中国无辜“躺枪”（躺着也中枪）。

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中国指在俄乌战争无辜“躺枪”，并提出反驳3项论述。据中央社今天报道称，中国外交部副部长乐玉成6日从中俄关系、国际制裁和印太战略3方面，反驳北京应承担更多俄乌战争责任的说法。他也说，以俄乌冲突证明“北约东扩”的必要性，是倒果为因。

据中国外交部网站，乐玉成反驳外界将中俄“友好没有止境、合作没有禁区”的关系，解读为中国对俄乌开战事先知情、“背书”。他说：“中国既不是当事方，更不是肇事方，凭什么要中国对俄乌冲突担责？”乐玉成说，友好无止境、合作无禁区的说法反映的是中俄关系的现实和愿景，中国跟各国都讲友好，谈合作从来不设限。

其次，外界批评中国未和美国和西方国家一起制裁谴责俄国，是站在历史错误的一边。乐玉成对此说，中国历来奉行独立自主的和平外交政策，根据事情是非曲直、青红皂白确定立场，不跟风、不随大流、不人云亦云。

第三，有论调说美国对付俄国时也不能忽略中国，要力争同时打赢欧洲、亚太两场战争。乐玉成批评他们企图将战火烧到亚太，又指美国不断在中国家门口“秀肌肉”，拼凑反华小圈子，在台湾议题上做文章、试探红线，形容这是亚太版的“北约东扩”。他批评北约不断东扩，把欧洲安全搞砸，也宣告美国和北约安全观已经破产。这种情况下若还想靠“北约东扩”将是错上加错，只会引发更大灾难。

据中央社说，俄乌战争爆发后，中国不断反驳美国媒体报导指中国对战争事先知情、默许的说法，宣称这是虚假信息。中国也附和俄国说法，主张是北约东扩造成俄国安全受威胁，导致战事发生，并反对美国在亚太复制北约，推动印太战略。