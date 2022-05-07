中国捍卫习近平清零命令：网络“清零”抗议却不容易

中国/清零/网络抗议声音

法新社今天说根据中国国歌协会的一份报告，中国人正在用别出心裁的方式来挫败网络审查，并表达他们对疫情清零限制的不满。中国网民们正在相互竞争，发挥他们的创造力来隐晦表达不满，打破网络审查。

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中国对互联网保持密切关注。审查人员删除所有对国家政策作不良描述或可能造成动荡的内容。但是审查制度现在必须全速运行，以捍卫当局神圣的 "清零"战略，自4月初以来，上海2500万居民中的大多数人都被限制在动态清零之下。

由于鲜蔬与食品供应问题、失去常规医疗服务以及将检测结果呈阳性的人送去隔离等问题，许多人在网上发泄他们的愤怒。

对于监测中国审查制度的GreatFire.org网站的联合创始人查理-史密斯来说，上海的遏制已经成为 "如此重要的问题，不能完全达到有效审查"。特别是由于网民们正在相互竞争，发挥他们的创造力来阻挠网络审查。

比如，照片或视频会被删除？稍微修剪一下边缘或像在镜子里一样倒置一下，往往足以打败审查员的自动过滤软件，该软件与人工智能一起工作。评论被审查了？网民就会使用典故或双关语。在上海，一些人没有写出严厉的批评，而是分享了一个重复国歌第一句话的文字潜水："起来！。不愿奴隶的人们".....，中国国歌最终被审查，但只是在审查员了解了这一手法后才被审查。

法新社说，另一种策略是：反封城的网民跑到电影和书评网站豆瓣上动员起来，通过他们的网上自发投票，居然把反独裁反乌托邦小说《1984》排在首位。当然，奥威尔的《1984》也被禁删了。

然而，审查人员无法阻止上个月名为 "四月之声 "的视频的病毒式播放，该视频汇编了六分钟的上海人在面对禁闭时的苦难故事。通过稍微修改这段长达6分钟的视频，互联网用户设法绕过了过滤软件。这场战斗网上抗争持续了几个小时，最后审查人员消除了所有流通的版本。但数以百万计的人已经有时间看到这段抱怨与不满的视频。

该报道称，许多网民对审查制度感到愤怒，然后在社交网络微信上分享了两首抗议歌曲的片段："你听到人民在歌唱吗"（来自音乐剧《悲惨世界》）和 "墙上的另一块砖"（来自乐队Pink Floyd）。前者是对反叛的呼唤。第二首歌的歌词是呼吁反叛，呼吁对 "思想控制 "的反叛和反击。

在香港浸会大学任教的前记者吕秋路伟告诉法新社，上海人现在 "愿意能为在互联网上表达批评而付出代价"。她说，封城的 "艰难、不满和愤怒""远远超过了对受惩罚的恐惧"。

一名46岁的中国男子高明告诉法新社，警方上个月打电话给他，要求他删除在推特和脸书上发布的反对封城的信息，尽管这些平台在中国是无法访问的。但他拒绝了，因为他说他是 "反审查 "和，并"完全反对目前的政策"，因为他认为上海的遏制措施造成了不必要的死亡，因为在新冠病毒以外的医疗服务，都严重中断。

中国官方的国家媒体几乎只强调莺歌燕舞，而忽略了居民的封城困难。但共产党周四重申其对清零的 "坚定不移 "的支持，并呼吁 "坚决打击所有破坏它的言行"。

据总部设在美国的人权组织 "人权观察 "的中国官员王雅秋指出，由于中国国家主席习近平亲自为清零政策辩护，清零松绑的可能性就更小了。据称，"当这变成一个与习近平个人威信有关的意识形态问题时，中国政府就更难退让了。"