中国科技巨头传悄然停止与俄罗斯的业务往来

俄罗斯/中国/美国制裁

华日今天引述消息人士称，在美国制裁和供应商的压力下，联想、小米等中国科技公司正在悄悄退出在俄罗斯的业务，尽管中国政府呼吁这些公司抵制海外胁迫。

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据华尔街日报今天报道说，今年2月初，俄罗斯总统普京访问中国，中国国家主席习近平宣布中俄伙伴关系“没有上限”。现在，俄罗斯对乌克兰的入侵行动给这一关系带来考验。根据对消息人士的采访，几家大公司正在削减在俄罗斯的出货量，尽管没有作出任何公开宣布。中国科技公司在俄罗斯的许多产品市场上占主导地位。

这些消息人士说，这些科技公司包括个人电脑巨头联想集团有限公司和智能手机制造商小米集团。与许多西方公司不同的是，由于北京方面反对西方制裁，这些公司一直避免就俄罗斯在乌克兰的战争或其在当地的业务发表公开声明。

消费类无人机巨头深圳市大疆创新科技有限公司做出了不寻常的举动，上个月宣布暂停其在俄罗斯和乌克兰的业务，以等待合规审查。

在俄罗斯2月底入侵乌克兰之后，美国及其盟国对俄罗斯实施了一波广泛的金融制裁和出口管制。美国已经威胁要惩罚那些藐视这些规则的中国公司。

据该报道，据消息人士透露，为中国企业供货的主要美国芯片公司正在敦促客户遵守这些规则，并确保他们的半导体不会出现在违反规则运往俄罗斯的第三方货物中。据其中一位消息人士称，一家供应商在3月份向其所有客户发出了一封信函，敦促他们遵守规定，而销售人员也主动联系客户，确保其遵守规定。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%B7%A8%E5%A4%B4%E6%82%84%E7%84%B6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E4%B8%8E%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%9A%84%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%BE%80%E6%9D%A5-11651884612