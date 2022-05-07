朝鲜/导弹试射

朝鲜再次发射新型弹道导弹

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Personnes regardant un écran de télévision montrant un programme d'information sur le lancement de missiles de la Corée du Nord, dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 4 mai 2022.
Personnes regardant un écran de télévision montrant un programme d'information sur le lancement de missiles de la Corée du Nord, dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 4 mai 2022. © AP - Lee Jin-man
作者： 流芳
4 分钟

距美国发出：朝鲜可能在未来数周恢复核试验的警告仅数小时后，5月7日星期六，平壤再次发射了一枚弹道导弹。这是今年以来，朝鲜第15次展示其武力。自2017年以来，朝鲜还首次发射了洲际弹道导弹。

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这次发射行动恰逢韩国新总统尹锡烈将在下周二上任之前，不仅有利于朝鲜与韩国力量上的平衡，也加剧了对半岛紧张局势升级的担忧。

5月6日星期五，美国表示，尽管目前处于外交僵局，仍希望与朝鲜展开新的对话，同时警告，朝鲜可能很快（最早在本月）恢复核试验。在上周的一次大型阅兵式上，朝鲜领导人金正恩承诺“尽快”发展核力量，并警告可能展开“预防性”打击。

美国总统拜登将于本月出访日本和韩国，将围绕对平壤的担忧问题展开讨论。拜登本次出访可能与平壤最近导弹发射行动有关，也可能与周二就任的韩国新总统的就职典礼相关联。韩国新总统尹锡悦曾表示对朝鲜采取强硬路线。

韩国梨花女子大学教授李雷夫 Leif-Eric Easley）做出分析认为：金氏政权没有接受对话邀请，似乎准备测试战术核弹头。

法新社报道指出：在与美国高层展开外交接触之前，朝鲜曾进行了六次核试验，美国前总统特朗普与朝鲜领导人金正恩曾四次会面。李雷夫教授认为：第七次核试验将是自2017年9月以来的首次，这将加剧朝鲜半岛的紧张局势，增加金氏政权与未来尹锡悦政府之间的误判和沟通不畅的危险。

过去与朝鲜展开的旨在说服金正恩放弃核武器的谈判毫无结果。 五年间，韩国总统文在寅一直奉行与平壤对话的政策，但其继任人尹锡悦指出：这种具有“奴性”的做法显然是失败的 。

分析人士认为，金正恩可能打算通过一系列测试行动向韩国表明：不愿与新政府对话。

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