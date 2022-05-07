朝鲜再次发射新型弹道导弹

朝鲜/导弹试射

距美国发出：朝鲜可能在未来数周恢复核试验的警告仅数小时后，5月7日星期六，平壤再次发射了一枚弹道导弹。这是今年以来，朝鲜第15次展示其武力。自2017年以来，朝鲜还首次发射了洲际弹道导弹。

广告 继续浏览后续

这次发射行动恰逢韩国新总统尹锡烈将在下周二上任之前，不仅有利于朝鲜与韩国力量上的平衡，也加剧了对半岛紧张局势升级的担忧。

5月6日星期五，美国表示，尽管目前处于外交僵局，仍希望与朝鲜展开新的对话，同时警告，朝鲜可能很快（最早在本月）恢复核试验。在上周的一次大型阅兵式上，朝鲜领导人金正恩承诺“尽快”发展核力量，并警告可能展开“预防性”打击。

美国总统拜登将于本月出访日本和韩国，将围绕对平壤的担忧问题展开讨论。拜登本次出访可能与平壤最近导弹发射行动有关，也可能与周二就任的韩国新总统的就职典礼相关联。韩国新总统尹锡悦曾表示对朝鲜采取强硬路线。

韩国梨花女子大学教授李雷夫（ Leif-Eric Easley）做出分析认为：金氏政权没有接受对话邀请，似乎准备测试战术核弹头。

法新社报道指出：在与美国高层展开外交接触之前，朝鲜曾进行了六次核试验，美国前总统特朗普与朝鲜领导人金正恩曾四次会面。李雷夫教授认为：第七次核试验将是自2017年9月以来的首次，这将加剧朝鲜半岛的紧张局势，增加金氏政权与未来尹锡悦政府之间的误判和沟通不畅的危险。

过去与朝鲜展开的旨在说服金正恩放弃核武器的谈判毫无结果。 五年间，韩国总统文在寅一直奉行与平壤对话的政策，但其继任人尹锡悦指出：这种具有“奴性”的做法显然是失败的 。

分析人士认为，金正恩可能打算通过一系列测试行动向韩国表明：不愿与新政府对话。