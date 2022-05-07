河北保定教区地下教会至少十名神父遭强迫失踪

宗教自由

在过去的四个多月，河北保定教区地下教会已有至少十名神父遭强迫失踪，其中多人于4月29日至4月30日之间被警方带走，目前没有音讯。

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天主教媒体亚洲新闻（AsiaNews）公布了十名失踪神父的名单。其中，陈合超神父于今年一月被官方人员带走拘留；姬福厚、马里刚、杨广林、商满仓四位神父于三月至四月间被带走拘留。杨建伟、张春光、张振全、尹双喜四位神父于4月29日在徐水失联，张守欣神父于4月30日在保定失联。

美国民间人权团体对华援助协会（ChinaAid）负责人傅希秋牧师5月5日告诉自由亚洲电台 : 保定教区的神父大批失踪的情形，与中国当局在去年开始施行的《宗教教职人员管理办法》有关。他说：“这实际上是以所谓的宗教中共化、中国化的名义，要把各个宗教团体的神职人员，从牧师到神父、主教、阿訇、僧人，全都培养成支持习近平、支持中共意识形态的党棍。某种意义上来讲，这是中共消灭有独立思想的宗教人士行为的一部分。”

一位不愿透露姓名的当地天主教地下教会教友表示，目前当局带走大批神父的原因，主要是有不少神父持有与官方不合作的立场。根据他的了解，当局对待这些被带走神父的做法一般是：“关着做工作，一旦你妥协了、默认了，就把你放出来了。至于那些特别特别坚定的，可能就会抓起来，给你安排个罪名判刑。”

他还告诉记者，目前当局正在逼迫天主教河北地下教会的神父与官方爱国会合作。在这样的情况下，已有一些神父隐匿起来，主动与外界切断了联系。

中国大陆《宗教教职人员管理办法》规定，宗教教职人员要“热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度”，“践行社会主义核心价值观”，并坚持中国“宗教独立自主自办原则”和“宗教中国化方向”。

中国与梵蒂冈2020年10月将一项协议延长了两年。根据这一签订于2018年的协议，梵蒂冈要求中方承认天主教教宗对中国主教的最终决定权，梵蒂冈方面则承认中方任命并曾被开除教籍的主教。不过，这一协议的细节没有公开。