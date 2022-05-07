胡锡进威胁韩国沦乌克兰 在韩国掀起舆论风暴

中国/韩国/胡锡进

胡锡进自言自语还是习近平的传声筒，韩国对此提出疑问。《环球时报》前总编胡锡进在5月5日发了条英文推文：“韩国若与邻国为敌，便是乌克兰的下场”，这条推文在韩国引起轩然大波。韩国各大媒体竞相报道。分析人士认为胡的推文在一定程度上代表了中国当局的意思，是中国政府对韩国的一种威胁。

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据自由亚洲署名柏涛自首尔报道称，胡锡进推文在韩国掀起舆论风暴。

据该报道，五月五日，《环球时报》前总编胡锡进针对“韩国成为亚洲第一个北约网络防御中心（CCDCOE）的正式会员”的新闻，发了一条英文推文：“韩国若与邻国为敌，便是乌克兰的下场。”这条推文在韩国掀起了舆论风暴，各大媒体竞相报道。中韩关系研究专家朴炳久教授向自由亚洲表示：“这位的言论非常无理，而且严重违背了中国的和平共处五项原则。俄罗斯是侵略国家，如果中国也像俄罗斯一样，那将是非常危险的事情”。

与朴炳久教授的冷静相对照，韩国诚信女子大学的徐敬德（音）教授在推特上表达了强烈的愤慨，他表示：“胡锡进你不过是被操控的吹鼓手，不明白世界潮流也就算了，还在制造着这些垃圾言论。胡锡进小心你的发言，你说的每句话都在拉低中国人的水平。”

韩国网民也在网上留下了各种评论，诸如“中国若与我为敌，便将把太极旗插上天安门城楼”“中国再这样下去，就是第二个俄罗斯”；“中国政府出面说这种话不合适，所以指使媒体人出来说”；“这就是中国不可能真正崛起的原因，很惭愧曾以为中国会成为亚洲的中心”等等。

该报道引述旅美时政评论人士杨子立表示，胡锡进号称胡叼盘，是按着习近平的口味在说话，“他这么说，说明中共内部是坚定站在俄罗斯一边。西方国家这么全力支持乌克兰，就已经把俄乌两国间的斗争转变成了民主世界与独裁世界的斗争。但中共站在俄罗斯一边，他们最长说的一句话‘俄罗斯倒了，下一个就是中国’，这是他们最担心的。韩国是个民主国家，亚洲的日本与韩国最近都是在声援乌克兰，对此中共肯定是不舒服的。胡锡进就此发出这种声音实际上就代表中共在威胁韩国”。为什么这种话由胡锡进来说而不是官方来说呢？杨子立认为官方发言毕竟还是要照顾脸面，而由一个媒体人来说这种话运作的空间就比较大。

据自由亚洲报道称，五月三日到七日，中国的朝鲜半岛特别代表刘晓明访问韩国，此次访问被一些韩国分析人士评价为是在给即将上任的尹锡悦政府敲警钟。结合这次胡锡进的言论，旅美时政评论人士杨子立认为：“胡萝卜加大棒吧，任何一个外交人员到别人国家不可能赤裸裸地威胁人家，总要谈一些经贸往来，因为韩国和中国的经济也是关联性很大的。胡锡进那就是武的一手了，文武两面，一推一拉，促使韩国能够尽量保持中立。”

该报道原文链接：https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/meiti/zbt-05062022094934.html