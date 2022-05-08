上海：习的爱将李强仕途悬了？

中国/上海/李强

中共总书记习近平11月势将迈入第3任期，他的爱将、上海市委书记李强看好跻身中央政治局常委会，然而上海数周严苛封城行动陷入危机，似有削弱对共产党治理能力信心的迹象。中央社引述消息称，市委书记李强仕途打问号。据英国“金融时报”消息，习近平要衡量的问题或是，要怎么处理李强这位20年的亲密盟友以及上海市长龚正。

广告 继续浏览后续

上海封控乱象四起，据英国“金融时报”消息，因应新冠病毒疫情，上海坚持动态清零的严格封城措施，除引发家庭遭拆散的忧虑，还出现多起行政疏失，推升民众不满情绪，例如有活人被错装入尸袋；有发放给人民的物资被政府放到烂掉；有市民连日在自家阳台敲锅抗议；还有市民罕见与警察发生冲突的事件。尽管上海2500万居民中有许多人把强制隔离一事怪罪在习近平和他的清零政策，但在北京当局压力日增急替上海乱象找替死鬼的情况下，使得李强等高阶官员的仕途悬于一线。

据该报称，习近平要衡量的问题是，要怎么处理李强这位20年的亲密盟友以及上海市长龚正。中共第20次全国代表大会即将召开，党内各派系正激烈卡位，习近平的决定势必在党内掀波，并让祕而不宣的党内斗争再成焦点。

研究中国菁英政治的咨询公司Cercius Group执行长帕耶特（Alex Payette）说：“上海以及党内都出现愈来愈多声音，（国务院副总理）韩正的声量特别大，要求习近平强迫李强下台。”韩正是中共中央政治局常委，被视为是李强的竞争对手，争取在明年取代李克强成为新任国务院总理。帕耶特认为，李强下台恐在11月中共20大之前引发党内“大地震”，破坏棘手的联盟体系。

据帕耶特（Alex Payette）表示：“如果习近平牺牲李强，对其他盟友发出的讯息会是没有人是安全或是动不了的。所以，我们认为习近平将与党内其他派系谈条件，即使上海乱象未平，仍让李强继续玩下去。但保不保得了龚正，就是另一回事了。”

据Cercius分析团队同时注意到，尽管蒋超良以及马国强2年前双双因为COVID-19疫情而被分别免除湖北省委书记和武汉市委书记职位，但两人都“挺过来了”，党内纪律单位既没有发动调查，两人也没有被开除党籍。中央社引述报道称，即便如此，帕耶特表示，随着究责呼声日增，政治压力可能意味着李强或许无法追随前人从上海高层跻身中央政治局常务委员会的道路，而是“改派到其他党中央机构”。