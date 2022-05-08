中国民间发起寻找“坍塌的53个名字” 抗议官媒冷漠

中国/“坍塌的53个名字”

中国长沙一栋违规加盖的居民自建房4月29日倒塌，5月6日凌晨宣告搜救工作结束，总计53人丧命，仅10人获救。但是官媒在搜救结束前的报导，都是强调获救讯息。搜救结束后，也没有说明罹难者的身分，而是强调长沙市委书记和市委道歉，国务院成立调查组等。据中央社今天报道称，不满官媒冷漠，中国有网友自发寻找长沙53名罹难者身份。尚没有官方删禁此类消息的报道。

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中国灾难新闻报导愈趋低调。3月广西空难的罹难者名单尚未公布，近日长沙自建楼坍塌后，53名罹难者的名字也没有报导；有网友对此不满，自发找出这些人的身分，以此纪念。

网名noodlessoup的网友7日在微信公众号上发文“坍塌的53个名字”，表示只要打开微博上“长沙医学院”的超级话题，就可以看到铺天盖地的悼念和呼吁，他从社群媒体的各种讯息中，梳理出其中45人的讯息。

这栋倒塌楼就位于长沙医学院附近的商业街上。根据这份文章的整理，45名罹难者中有30多人都是大学生，还有一些人是做小生意的老板、店员等。文章中对每一个人有简短的性格描绘，或介绍他们的生活习惯、亲友对他们的思念等。

这篇文章迅速达到10万次以上的转发量，并引来许多留言。留言中，有些人继续补充在这次意外中丧命的亲友细节，也有人说，如果这篇文章被删，“那就是删掉了这个民族的良心”；还有人留言，看到这些名字和个人资讯，感谢有人记得这些曾经真实存在了很多年的人；“除了一些宏大叙事，我们要真正地关心每一个人”。

该报道称，不过，也有人持不同意见，表示这些罹难者的家属未必希望他们的名字被公布；有人则反驳，这些人本来就应该被记住，并不是在撕伤疤。有网友质疑，发生在2011年的温州动车事故和2012年的北京暴雨都可以公布遇难者名单，10年后的今天反而没有。

中央社说，这起灾难也让人想到，中国东方航空航班今年3月21日坠毁广西，机上123名乘客和9名机组人员全部遇难，事故原因仍在调查。官方在3月28日表示，机上132名遇难者身份全部确认，但至今也没有对外正式公布遇难者名单。