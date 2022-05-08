习近平新推两手：严格清零与大力扶持经济

中国/清零/经济

中国显示加大对经济支持力度，力图改善因为严格执行清零政策对经济带来的损害。法新社观察到，中国对经济给予善意承诺，但对清零不妥协：为了恢复由清零导致的限制增长，中国对经济活动的支持姿态成倍增加，但不推翻昂贵的反病毒清零战略。

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据法新社今天报道称，受到增长乏力的威胁，中国政府在4月底向强大的数字公司发出了一个令人放心的信号，而自从该行业在2020年底被突然监管以来，这些大公司都受到了打击。

为了支持经济，北京还提出了一项重大的建设计划，尽管这有可能使无用的项目成倍增加，并增加各级债务。但是中国的清零政策，即一旦出现病例就反复遏制禁封和筛查人群，尽管经济成本很高，但习近平坚持认为应该继续下去。中国国家主席习近平这个星期四对中共高官会议说，"坚持不懈的努力将带来抗击病毒的胜利"。

习近平在4月初已经就发表过这样的言论，当时上海刚刚被限制住，面临着自2019年底开始的全国最严重的病毒爆发记录。中国的经济资本仍然与世界隔绝，这对中国的增长也产生了严重影响。

在3月，深圳（南部）的科技大都市已经被短暂封城，而中国的东北部，工业的摇篮和粮仓，被禁闭了近两个月。这些措施危及北京在政治上敏感的一年里必须实现5.5%的增长目标，而且这一年习近平应被重新任命为世界第二大经济体的领导人。

许多经济学家怀疑中国能否实现其目标，这将标志着中国自1990年以来最缓慢的增长，除了2020年，即新冠病毒疫情大流行的初始年。

法新社引述野村银行的分析师本周指出，目前Omicron病毒变体的肆虐和清零政策是经济活动的 "主要 "障碍。

但为了缓解经济压力，中国政府为经济部门提供了一个喘息机会，政府还宣布了一系列未量化的基础设施投资。

据香港金融界重量级人物恒生银行的经济学家说，但是北京 "没有太多的回旋余地"。

在过去的几十年里，中国的基础设施得到了很大的发展，特别是在2000年代末，为了重振被全球金融危机削弱的中国经济时，中国就采用了这一“灵丹妙药”。中国在有时无用的项目上投资了4万亿元人民币（目前为5730亿欧元），使中国债务膨胀。

据澳新银行的分析师Zhaopeng Xing认为，这是中国政府这次应该避免的事情。

据法新社说，面对增长放缓，中国政府还打算通过财政措施和减税来支持中小企业和自营职业的企业家，这是中国政府的主要就业来源。政府也正在考虑为失业的移民工人提供支持。

但野村警告说，这些措施可能不会产生预期的效果，因为清零等限制 "大大 "地惩罚了物流和人口流动，并最终影响经济活动。

在防疫健康方面，虽然一些城市倾向于普及每48小时一次的免费检查，但野村表示，这一措施被证明是一个错误的好主意。该银行的经济学家认为，尽早发现阳性病例以避免经济上的封锁的策略造成 "非常高的成本"，但不会阻止病毒的流通，反而因此会有新的封锁与限制。据Gavekal Dragonomics的分析师Ernan Cui强调说，尤其应当引为关注的，是这些限制会持久地破坏经济动力。