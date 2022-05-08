北京放心的人：李家超当选香港新特首

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第6届香港行政长官（特首）选举今天举行，前政务司司长李家超一如预期当选，李家超当选得票率高达99.16%。有8票反对。现任行政长官林郑月娥发表声明，祝贺李家超当选，并将于今天稍后向北京中央政府提交选举结果报告。评论聚焦李家超是北京精心布局选中并放心的人。

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据中央社署名张谦今天自香港报道，第6届香港行政长官（特首）选举今天中午结束，前政务司司长李家超一如预期当选特首。选举早上在湾仔会议展览中心举行，共有1428名选举委员会委员（选委）投票，投票率为97.74%，部分选委因为防疫及生病等原因没有投票。

按照选举规定，特首由全体1500名选委以一人一票方式选出；投票选委中，李家超获得1416张支持票，8票不支持，得票率为99.16%，超越历届特首当选人。

现任行政长官林郑月娥发表声明，祝贺李家超当选，并将于今天稍后向北京中央政府提交选举结果报告。据林郑月娥说，本届政府将会与候任特首做好交接，并会全力为新一届政府就任提供一切协助。

据中央社稍早报道称，李家超笃定当选。

前政务司司长李家超是唯一参选人，外界相信，在北京方面的“精心布局”下，他笃定当选。

据该报道，负责选出特首的1500名选举委员会委员（选委）将于早上9时开始投票，11时半结束，随即进行点票，预料下午即有结果。

选举中心设在湾仔会议展览中心，警方今早派出大批警员在现场及附近戒备，并在红磡海底隧底截查可疑车辆。

中央社说，在“反送中”运动结束后，北京方面在港实施港区国安法，又改变选举制度，规定所有参政者必须遵守基本法及效忠香港，以落实“爱国爱港者治港”针。在这个原则下，被北京方面视为“反中乱港”的泛民主派组织或团体纷纷自行解散，无法派遣代表参选选委。所以，在本届特首选举中，泛民基本缺席。