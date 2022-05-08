台湾单日确诊数飙到全球第二官方拟赴日内瓦争取参与WHA

台湾/世卫

世界卫生大会(WHA)即将于5月22日起在瑞士日内瓦召开，台湾卫生福利部部长陈时中表示，他本来希望亲自组团前往日内瓦做国民外交，但那时台湾可能正迎来疫情高峰，因此将由卫福部次长李丽芬前往。

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台湾目前疫情十分严峻，7日单日确诊者4万6千多人，仅次于德国，人数之多，排全球第二，今天略降为4万4千多人，但官方认为，这可能是周六效应，亦即恢复上班后，未来疫情仍将持续往上走。疫情指挥官陈时中预估，大约在5月20日前后，台湾这波疫情的单日确诊人数将达到最高峰。这两天，台北街头人烟和车辆都十分稀少，即使今天是母亲节，街头仍显得冷清。

往年5月，陈时中都亲自前往日内瓦，会同驻外单位和侨胞，办理各种活动，号召国际支持台湾参与WHA。甚至和台湾仅有的邦交国在WHA会场外举办会谈，争取媒体曝光和国际支持。今年他将镇守台湾，派次长前往。

台湾外交部则表示，今年WHA是全球疫情爆发后，首度恢复以实体方式办理，外交部仍将全力争取台湾以观察员身分与会。将以国际文宣等多元管道反映台湾2350万人民参与WHA的心声，并透过社群媒体、短片、投书等方式，凝聚并强化国际支持声量。

台湾外交部表示，台湾以实际作为展现专业的医卫实力、积极贡献防疫经验，获得理念相近国家及国际社会高度认同与肯定，足以证明台湾受邀以观察员身分参与WHA的必要性。

例如，美国副国务卿麦肯伊（Brian McKeon）当面呼吁世界卫生组织（WHO）干事长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀请台湾以观察员身分参与WHA；日本最新发布的外交蓝皮书也重申，在「防疫不应有地理空白」的前提下，坚定支持台湾出席WHA。

另外，美国联邦众议院日前也通过「要求国务卿拟定策略协助台湾获得WHO观察员地位」法案；丹麦、拉脱维亚、斯洛伐克等国立法部门及欧洲议会，也都以致函、通过决议案等方式给予台湾声援。

台湾在马英九执政时期，由于两岸关系良好，在中国大陆支持下，曾于2009年至2016年以观察员身分参与WHA，但蔡英文上任后，自2017年起，台湾再也没有接到世卫组织年会的邀请函。