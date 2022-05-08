吉林清零难保？全省急检测 多地紧急步后尘

中国/清零

上个月才宣布“社会面清零”的吉林市，官方表示明天起又将展开全员核酸检测，而上海金山、奉贤两区也从今天起核酸筛查。当前中国多地正进入“反复筛、筛不停”的防疫情况。中国官方消息没有提及中国多地的疫情感染细节情况，

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据中央社今天报道称，中国吉林省吉林市8日起又将展开全员核酸检测。从社群平台微博上，以关键字“全员核酸筛查”或“静态管理”等搜寻，可看到央视新闻等不少媒体发布，有关近期各地核酸筛查的消息。

吉林省吉林市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室今天发布，9日6时至10日6时，在城区范围内停止一切非必要人员流动，实行静态管理，进行核酸采样，理由是“为巩固疫情社会面清零成果，有效保障生产生活秩序逐步恢复”。吉林市曾在4月8日宣布达到社会面清零，28日起有序恢复城区生活秩序。

另外，上海市金山区是全市最早在4月20日宣布达到社会面清零的行政区。但金山和奉贤区却在7日先后发布通知，指8、9日连续两天在全区范围开展开2次全员核酸筛查，期间实行全域静态管理。

据中国官方消息说，在江西省，有500万常住人口的宜春市成为“一例封城”的最新例子。

中央社说，在河北省，唐山市乐亭县（人口约45万）及迁西县（人口约36万）、保定市涿州市（人口约66万）、邯郸市成安县（人口约40万人）等多处也都在8日展开全员核酸检测，有的理由居然是“巩固来之不易的防疫成果”。