因评论长津湖而“侮辱英烈”入狱7月  罗昌平出狱

罗昌平

中央社台北8日报道：将大陆主旋律电影“长津湖”中被冻死的共军“冰雕连”称为“沙雕连”，日前被判刑7个月的前中国媒体人罗昌平，6日在拘押期扣抵刑期下出狱。他以“面壁”形容入狱，并指7个月瘦了9公斤。

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综合网路讯息及中国媒体报导，罗昌平7日在微信朋友圈贴文说，“面壁7个月，瘦了18斤（中国制，相当于9公斤），昨天归来，今又领回从家里搜走的电脑、平板、备用机等。那台随身手机作为作案工具没收了”。

罗昌平表示，“微信刚恢复，手机号尚未复工。谢谢亲友关心，太多问候没有及时答覆，见谅”。

2021年10月6日“长津湖”影片上映期间，罗昌平在自己的新浪微博帐贴文评论此片，并质疑中国参加韩战的正当性，同时将剧中描写的“冰雕连”戏称为“沙雕连”，遭到部分中国民众强烈批评，贴文更被举报，引发风波。

罗昌平事后虽在微信朋友圈发表致歉声明，并主动前往当时所在的海南省三亚市大东海派出所投案，但即遭刑拘，且被众多中共官媒及网路写手强烈攻击。之后，罗昌平被警方移送法办并被起诉。

今年5月5日，三亚市城郊人民法院依“侵害英雄烈士名誉荣誉”罪但“具有自首情节”，判处罗昌平有期徒刑7个月，并须在媒体公开道歉。经拘押期扣抵刑期后，罗昌平在6日出狱。

罗昌平曾任中国商报首席记者、新京报深度报导部主编、财经杂志副主编。曾被称为“80后舆论领袖”、“新一代媒体领军人物”，在微博帐号被封前曾拥有超过220万馀名粉丝。