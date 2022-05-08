欧盟：李家超当香港新特首 违反民主规范

政治

欧洲联盟（EU）外交政策负责人8日表示，警队出身、曾任香港保安局局长的李家超，被钦点为香港新特首，违反了民主规范。

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64岁的李家超负责监督对香港民主运动的镇压，他8日被拥护北京人士所组成的选举委员会推选为香港行政长官（特首）。受到美国制裁的李家超，是北京支持的唯一候选人，将接替林郑月娥。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）在一份声明中表示：“欧盟对这种违反民主原则和政治多元化的行为感到遗憾，并视这次选择过程为瓦解‘一国两制’原则的又一步。”

声明称：“欧盟非常重视按照‘基本法’和国际承诺，维护香港高度自治及尊重人权和基本自由，包括媒体自由、民主原则和法治。”

博雷利还表示：“欧盟呼吁中国和香港当局遵守其国家和国际承诺，特别是以普选方式选出行政长官和立法会成员的最终目标。”

在香港经历数年政治动荡和令人疲惫的疫情控制后，李家超出任特首，是这个城市的最高职位首次由安全官员担任。

李家超以1416票，高票当选香港特首，得票率达99.4%，不支持票八张，另外有四票因投票者没有选票上做出选择而被视为无效票。