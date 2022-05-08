美国CIA：北京紧盯乌战 吸取教训调整对台战略

俄罗斯/中国/台湾/乌克兰

美国中央情报局局长比尔-伯恩斯警告说，中国正在 "仔细 "监看俄罗斯对乌克兰的入侵情况，并可能从冲突中吸取教训，调整中国控制台湾的计划。美国情报高官认为，北京对俄罗斯军队的挫折和乌克兰社会的强烈抵抗感到 "惊讶"，尤其对北约以及欧美施加经济制裁惩罚俄罗斯侵乌，感到特别震惊。

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据法新社报道说，美国中央情报局局长比尔-伯恩斯周六警告说，“中国的领导人正在仔细监测他们可以从乌克兰战争学到的关于他们自己的野心和对台湾计划的教训。”

美国主要情报机构负责人伯恩斯在《金融时报》组织的一次会议上分析说，北京对俄罗斯军队的挫折和乌克兰社会的强烈抵抗感到 "惊讶"。

据伯恩斯说，"我认为中国对北大西洋联盟一起对俄罗斯的侵略行为施加经济代价的回应方式感到特别震惊，"比尔-伯恩斯还说，中国 "对普京使欧洲更走近美国的事实感到不安"。

但伯恩斯称，"至于中国从中得出什么结论，这仍然是一个问号。"他说，中国领导人正在考虑使用武力控制台湾的 "成本和后果"。

据法新社说，台湾的2300万居民一直生活在中国入侵的威胁之下，中国认为台湾是中国领土的一部分，有朝一日会被收回，必要时可可以使用武力。俄罗斯对乌克兰的入侵加剧了台湾方面对北京将兑现吞并威胁台湾的担忧。