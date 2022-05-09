中国砸大钱反复筛检却难清零 新增病例仍超4千

中国/新冠病毒

中国官方今天通报，8日新增4333个新冠病毒病例，当中本土病例占4260例，凸显中国防疫不惜每月斥巨资执行筛检且筛不停拼清零，但疫情难平息。

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据中央社引述中国官方消息，中国国家卫生健康委员会官网今天上午公布，8日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例415例，其中境外移入14例，本土病例401例。

官方报告称，新增本土确诊仍以重灾区上海322例最多，其次为首都北京市的33例。另新增死亡11例，均为本土病例，都在上海。新增3918例无症状感染者，其中境外移入59例，本土3859例。本土无症状感染者同样以重灾区上海市3625例最多，其次为江苏省62例，北京市也有16例。

该报道说，中国当局为遏阻疫情坚持清零大规模执行筛检，但尽管所费不赀但仍难以阻断疫情在中国各地蔓延，像是先前宣布达成社会面清零的城市如吉林市，如今又再度实施全员核酸检测。

首都北京也是持续执行核酸检测，但是从4月23日起至今超过两周新增病例维持在两位数，官员并坦承当地疫情陷入胶着。重灾区上海市金山区是全市最早在4月20日宣布达到社会面清零的行政区。但金山和奉贤区却在7日先后发布通知，指8、9日连续两天在全区范围开展开2次全员核酸筛查，期间实行全域静态管理。

中国官方媒体称，包括辽宁省的沈阳、丹东与营口，杭州市下辖的桐庐县等地也发现新增病例，又因疫情防控。