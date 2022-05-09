中国证实：5月6至8号在台湾东部海空实兵演练

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中国解放军东部战区周一（5月9号）证实，本月6日至8日，东部战区组织海、空、常导等兵力，在台湾以东和西南海空域进行实兵演练，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。

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微信公众号“东部战区”发布了上述消息。而实际上在中国证实之前，连日来台湾国防部及日本防卫省都已监测到中国机舰在周边水域的频繁活动。

台湾空军司令部8号已经公布当天中国军机运-8反潜机1架次、卡-28反潜直升机1架次，进入台湾西南防空识别区内飞航活动情形，台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，进行广播驱离，并实施防空导弹追监。而根据台湾国防部8日公布的“即时军事动态”，中方机运8反潜机已连续4天深入台湾南方及东南空域。其中，6日当天共有18架军机侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ），这是中方军队5月份至今规模最大的一次飞行行动。

台湾中央社报道引述台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云分析认为，中国陆基航空部队已日趋成熟，加上运8反潜机连日深入东南空域，可能原因是为了与出现在台湾东部外海500公里的辽宁号航舰战斗群联合演训；中国也可能藉军演间接传达对台湾议题“国际化”的不满。

日本共同社也引述防卫省8日发布消息报道，正在冲绳以南海域的中国海军航母“辽宁舰”7日实施了舰载战机和直升机起降。辽宁舰进入太平洋后，自3日以来连续5天被发现有战机起降。日方认为这是中国旨在提升航母运用能力的动向，颇为警惕。日本防卫省称，对于辽宁舰上的战机起降，与此前一样，航空自卫队的战机紧急升空应对。研判中国是在进行提升航舰运用能力的演训，对此提高警戒，派出海上自卫队搭载直升机的出云号护卫舰监视。

据法新社分析 ，俄罗斯对乌克兰的入侵加剧了台湾方面对北京将兑现其吞并威胁的担忧。

美国中央情报局局长比尔-伯恩斯周六警告说，中国正在 "仔细 "监测俄罗斯对乌克兰的入侵，并有可能从这场冲突中吸取教训，调整其控制台湾的计划。他表示："中国的领导人正在仔细监测他们可以从乌克兰学到的有关自己的野心和台湾的教训。但至于从中得出什么结论，这仍然是一个问号。 伯恩斯说，中国 "对普京使欧洲人更接近美国人的事实感到不安"。 他说，中国领导人正在考虑使用武力控制台湾的 "成本和后果"。