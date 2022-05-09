中国4月份封控造成供应链停摆 重创台商代工厂

上海封城

中国为应对2019冠状病毒疾病疫情，而采取一系列封控措施，使得上海、昆山地区的企业4月停工，重创当地台商，代工大厂广达、仁宝4月营收下探近26个月低点，电脑品牌厂华硕4月营收也改写近23个月新低。

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中央社报道：上海市官方将1854间企业列为两批复工复产企业“白名单”中。但中国媒体调查发现，约49%上海受访企业复工复产率不足30%，最大原因是疫情令公司物流受阻，供应链断裂。

广达5月9日公布4月合併营收约新台币667.28亿元，月减39.5%，年减21.3%；仁宝4月合併营收539.21亿元，月减47.5%，年减39.7%，皆写下2020年3月以来低点。

仁宝表示，5月生产与物流陆续改善，已恢复部分出货，会努力弥补4月未满足订单。目前客户订单没有变化，预估第2季笔电出货将季增个位数百分比。

英业达4月合併营收月减17.57%，年增15.61%。因中国封城造成供应链缺料，英业达推估5月笔电出货可能较4月大幅减少。

纬创4月营收达683.52亿元，比单月历史次高的3月减少27.94%，年增0.19%。纬创昆山厂未生产笔电，已恢复正常运作，但物流仍有限制，恐影响5月出货。

上游供应链受阻，品牌厂出货自然受影响。华硕4月集团营收333.89亿元，月减39%，年减15%，创2020年6月以来新低。

台达电4月营收272.74亿元，月减11%、年增3%。台达电董事长海英俊日前在法人说明会表示，中国封控对生产线影响蛮大，包括供应链及物流都受影响，重点是看5月状况是否能改善。

台商大本营的昆山则是印刷电路板（PCB）和机构件等关键零组件的重要生产基地，从4月2日开始採取全城封控措施，除了严禁外来人员和车辆进出外，企业须採取轮休减产或居家办公。随后管制措施进一步提升至“静态管理”、“分区分类差异化静态管理”。

在经历长达1个多月的封控管理后，昆山已于6日全面复工。截至5日为止，全苏州市1万2486家规模以上的工业企业复工率已达99.6%，供应链正在加速提升产能，有望反映在5月营收表现。