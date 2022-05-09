习近平：欧洲安全应“掌握在欧洲人自己手中”

习近平

德国总理朔尔茨和中国国家主席习近平出人意料地举行了视频会晤，双方谈及乌克兰战争，深化双边关系和经济合作、气候保护和欧中关系等话题。

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据德国《明镜》周刊报道，与许多其他国家相比，中国对乌克兰战争一直持谨慎态度。中国国家和党的领导人习近平不希望与俄国总统普京决裂。现在，习近平与德国总理朔尔茨周一就乌克兰战争进行了视频交谈。

德国政府发言人赫伯斯特莱特在视频会晤后简短报告说，双方谈及战争对全球食品供应和能源安全的影响以及深化双边关系等话题。

中国就此报道得更详细。中国官媒报道说，习近平警告“不要升级乌克兰战争”。习近平说，“必须尽一切努力避免冲突激化和扩大化，导致局势无法控制。”习近平希望欧方以“负责任的方式”寻求解决方案。

在暗示美国的影响力时，习近平强调欧洲安全应该“掌握在欧洲人自己的手中”。有关各方应支持乌俄通过谈判实现和平。

但西方外交官抱怨说，习近平本人并没有利用他对普京的影响力来结束俄国的侵略战争。自乌克兰战争以来，中国一直给予普京政治支持，强调与莫斯科的“战略伙伴关系”，并将美国和北约东扩描述为冲突的主要原因。

中方称会谈“深入而坦诚”。对外交界来说，这通常是分歧的代名词。朔尔茨总理首次访问亚洲之行是于四月底访问了日本。他避开了与前任默克尔保持良好关系的中国。

慕尼黑《墨丘利报》表示，朔尔茨和习近平出人意料地就有关向乌克兰提供武器的争吵进行了交谈。之后，双方强调的优先事项截然不同。但不管是德方和还是中方，都没有透露会谈细节。尚不清楚双方是否就乌克兰战争发生了争吵。但乌克兰战争这一话题给德中双边关系带来的压力比任何其他话题都要大。双方应该同样对双边关系目前状况感到失望。中国希望德国继续默克尔的对华经济友好政策。但德国红绿灯联盟在竞选时就已表示，要更改这一政策。

德国《商报》也表示，尽管在柏林新政府上台时，对华政策就已出现了调整方向的迹象，但乌克兰战争和德国对中国支持普京的失望导致德国对与北京关系的进一步重新定位。