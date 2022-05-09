几家西方公司在香港祝贺李家超获选

香港/李家超

几家西方跨国公司周一在香港媒体上刊登广告，祝贺约翰-李即李家超，李家超在前一天被任命为香港新的行政长官，选举李家超的过程被批评者指责为不民主。西方企业道贺的有毕马威、德勤、安永和普华永道等。法新社说，许多跨国公司在西方国家拥护一些重要的进步事业，如 "黑命贵 "运动、争取性平等和反对恶劣工作条件的斗争。另一方面，他们通常避免批评中国在世界第三大金融中心香港以及西藏和新疆的镇压行为。

广告 继续浏览后续

据法新社说，64岁的李家超于周日被一个由1461名因忠于中国政权而被选中的人士组成的小型委员会几乎是一致的任命（他是唯一的候选人）。

在香港的《大公报》和《文汇报》这两份亲北京的报纸周一充斥着本地商界人士和大公司的祝贺公告。大部分的广告来自中国和香港的公司，以及当地的协会。

加入这一运动的西方集团中包括四大会计巨头毕马威、德勤、安永和普华永道。在香港方面，航空公司国泰航空、企业集团太古和怡和，以及房地产集团新鸿基和恒基地产也对选举结果表示赞赏。

许多跨国公司在西方国家拥护一些重要的进步事业，如 "黑人的命 "运动、争取性别平等和反对不体面的工作条件的斗争。另一方面，他们通常避免批评北京在世界第三大金融中心香港以及西藏和新疆的镇压行为。还有一些大型集团，如汇丰银行和渣打银行，甚至公开赞同中国政府于2020年在香港实施的国家安全法，以扼杀异议。

李家超因在2019年镇压民主抗议活动中的作用而受到美国的制裁，李家超的任命受到了欧盟的谴责。欧盟外交代表博雷利谴责这是对 "民主原则和政治多元化的践踏"。

另一方面，中国称选举李家超是"民主精神的真正体现"。

法新社说，将于7月1日上任的李家超承诺加强国家安全，加快香港与中国的融合。