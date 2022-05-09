台湾学者解读：习近平的话证实中国疫苗没用

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中国新冠病毒疫情近日延烧，许多地方甚至需要封城管控疫情。对此，台师大政研所教授范世平直言，中共领导人习近平最近的言谈等于直接证实中国的疫苗没有用。

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据自由时报今天报道台师大政研所教授范世平在脸书推文直言，中共领导人习近平最近的言谈等于直接证实中国的疫苗没有用。据范世平在脸书发文指出，习近平5日主持中共中央政治局常务委员会，在会中强调中国是人口大国，高龄人口众多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，“放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响”。

据范世平认为，习近平这番话，证明中国疫苗防感染与防重症效果不佳，可能造成大量染疫、重症与死亡，进一步造成医疗资源崩溃，这对于年底召开的中共二十大十分不利，也增加习近平想要继续连任的风险。

范世平说，只要中国不进口国外疫苗，或是研发出效果较佳的国产疫苗，那就只能继续封城、封国下去，与全世界与疫情共存的做法背道而驰。而该政治局常委会议重申，“要毫不动摇坚持‘动态清零’总方针，坚决和一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。”这表示习近平还是要紧抓老路，认为与疫情共存的说法都是西方国家想陷害中国的阴谋，批评中国防疫就是打压中国，必须用斗争手段予以回击，这已经是“防疫民族主义”与“防疫爱国主义”了。

范世平指出，该政治局常委会议强调：要克服麻痺思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，中共也知道，一直封城已经让民众厌恶，但官员为求官位只能“宁左勿右”的大封特封，根本不管人民的生计；该政治局常委会议也表示：实践证明，我们的防控措施是科学有效的，“我们打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战”，这完全符合习近平的红卫兵式文革口语，喊打喊杀。

据自由时报称，范世平接着说，中国国家卫健委5日通报，前一日全国新增本土确诊360例，本土无症状感染者4678例，其中上海新增本土确诊261例、本土无症状感染者4390例。这让他不禁质疑，“这么低的数字还要封国与封城？要不是数字造假，就是筛剂太烂，验出的都是阴性，但其实不然。”

该报道原文链接：https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3919571