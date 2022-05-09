清零所致？中国出口增长降至两年新低

中国/进出口

中国海关官员今天表示，中国4月份的出口增长速度是近两年来最慢的，只增长3.9%。据法新社认为，此是因为上海的新冠病毒疫情清零封锁对经济活动造成了严重损失。

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法新社说，据接受彭博社调查的分析师预计，继3月份同比增长14.7%之后，将出现更明显的下降2.7%。

这是自2020年6月以来中国出口的最差表现，当时的记录是增长0.5%。

上个月，几千万中国人被禁闭，特别是在该国的东北部，即汽车工业的摇篮，也尤其是在拥有2500万居民的上海。许多跨国公司的总部设在上海，中国的经济首都还拥有中国最大的港口。中国对大都市的持续封锁正在对中国的经济活动和全球供应链产生重大影响，而遏制的阴影也笼罩着首都北京。

该报道称，在另一方面，中国的进口同比保持平稳。然而，这一速度好于3月份（-0.1%）和分析师的预期（-3%）。

一年前，在经济追赶的背景下，中国的进口量跃升了43.1%，此为基于2020年初的第一波疫情期间，中国的活动几乎处于瘫痪状态。

中国贸易顺差，在4月份记录为511亿美元（486亿欧元）。而中国3月份的贸易顺差为473.8亿美元。