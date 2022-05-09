罗马女子网球比赛 彭帅名字引惊讶

中国/彭帅

前中国网球运动员彭帅自11月被指责为中国前领导人后，其个人状况一直备受关注，周日罗马赛区在训练日程中错误地宣布了彭帅的名字。原来中国另一位女子网球运动员音译为张帅，被彭帅名字所混淆上榜了。该比赛组委会对此道歉。但因为此，彭帅的事情又被关注了一回。

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意大利罗马网球比赛里彭帅被错误地宣布参赛 。据法新社说，前中国网球运动员彭帅自去年11月陷入指责一位中国前领导人与她有不伦关系后，她的个人状况一直备受关注。而周日罗马赛区在训练日程中错误地宣布了彭帅的名字。

这位前世界第一双打选手的名字的出现引起了一些质疑，但很快就被她的同胞和同名不同姓选手音译为张帅的名字所取代，张帅是世界排名第40位的选手，她已注册参加意大利的比赛。

比赛组委会抱歉说，这显然是周六我们在编制周日的训练计划时犯下的错误。组织者昨天稍晚告诉法新社："今天上午的变化相当快。

自从36岁的彭帅在11月初指控一位前中国领导人强迫她发生性关系以来，她的情况引起了很多人的质疑和关心。在彭帅在一个社交网络上的指控博文被迅速从中国互联网上删除后，她也就消失了，但引起了人们的关注。去年11月21日她与国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫曾进行了一次视频相见。

从那时起，彭帅又罕见地出现了几次，包括在北京的冬季奥运会上。

法新社说，在周一今天开始的女子罗马赛中，张帅将在首轮比赛中与意大利的玛蒂娜-特雷维桑相遇。