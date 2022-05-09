视频 世卫:新冠官方死亡人数被低估

世卫/新冠

世卫最新统计显示到从2020年1月1日到2021年12月底为止，全球有1300到1700万人死于新冠疫情，这比各国的新冠官方统计上报的死亡人数要高出将近3倍。

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世界卫生组织于5月5日公布的最新估计显示，在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，全球与新冠大流行直接或间接相关的全部死亡人数约为 1490 万。

84%大多数超额死亡集中在东南亚、欧洲和美洲。约 70% 的超额死亡集中在全球 10 个国家。中等收入国家占超额死亡人数的 81%，高收入和低收入国家各占 15% 和 4%。

如果按年龄和性别划分，在这24个月的超额死亡中，全球男性的死亡人数高于女性其中男性 为57%，女性 43%，老年人的死亡率更高。

超额死亡集中在全球 10 个国家中巴西 埃及和印度位居榜首，新德里谴责世卫公布的死亡人数比官方高出9倍。

但是世卫组织为自己提供的数字辩护，我们需要了解新冠真正的死亡率，超级死亡率可以帮助我们了解其后果。

非常重要的是各国政府使用这个数据，在未来可出台更好的措施。

同时世卫呼吁世界各国设立更加完善的统计系统。

目前全球1/6 的死亡可能没有被统计。