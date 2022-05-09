香港小圈子选特首：G7与欧盟罕见声明 "严重关切"

中国/香港/李家超/欧盟与G7

世界工业七国集团主要大国和欧盟周一在任命前英国殖民地的安全主管为香港特首后表示 "严重关切"，声明提及李家超监督了对香港民主运动的镇压。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自伦敦报道称，七国集团（加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国）和欧盟的外交代表在一份声明中说，这一选举过程和由此产生的任命是对普选目标的彻底背离，进一步削弱了香港人获得合法代表的能力。

64岁的李家超于周日被一个由1461人组成的小型委员会几乎一致提名（他是唯一的候选人），该委员会因入选者对中国政权的忠诚而被选中组成。

世界工业七国集团和欧盟外交代表说："我们对这种持续侵蚀香港的政治和公民权利及自治权的做法，深表关切。" 世界工业7国集团与欧盟说，导致任命李家超的过程是 "对政治多元化和基本自由的持续攻击 "的一部分。

他们敦促新的行政长官 "尊重在香港受到保护的权利和自由"，并确保司法系统维护法治。

法新社说，李家超因在2019年镇压民主抗议活动中的作用而受到美国的制裁，他的任命已经受到了欧盟的谴责。欧盟外交事务负责人博雷利谴责 "违反民主原则和政治多元化 "的行为。

中国说，选举李家超为香港特首，是"民主精神的真正体现"。