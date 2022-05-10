中国出口增速一路狂降 经济下行超乎想象

中国出口增速狂降

在3月出口增速骤减后，4月中国出口增速再创新低。5月9日，中共海关总署公布的4月进出口数据显示，4月出口2736.19亿美元，增速只有3.9%，比3月14.7%的增速还低，与今年1月24.2%的增速更是不可同日而语。

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今年以来，主要产品出口增速一路狂降，4月机电产品出口金额由1月18.4%、3月11.2%的正增长转为-0.1%的负增长，其中手机出口由3月同比增长14.1%转为下降7.3%；高新技术产品出口金额则同比下降5%；随着欧美等发达经济体的疫情趋稳，与疫情相关的医疗物资出口增速大幅回落，医疗仪器及器械同比下降10.2%。

曾作为中国高技术出口代表的集成电路降幅非常明显，出口增速从1月的29.9%、2月的24.1%一路降到3月的15.5%，到4月只有1.1%。

在增长项中，服装、纺织品也仅仅增长1.9%（1月增速16.7%）、0.9%（1月增速27%），大量订单被东南亚国家抢走。

由于缺乏出口支撑，以及中美十年期国债利率已经倒挂29个基点，离岸人民币兑美元已经失守6.7。

上海外贸货物吞吐量佔全国的9.9%，集装箱吞吐量佔比达18.9%，是中国集装箱吞吐第一大港。封控以来，上海的货运物流并没有明显改善，整车货运流量指数仍维持在20%的低位，没有明显回升。从港口运量上看，目前上海港口轮船到达/离开数仍在800以下，明显低于上海疫情前约2000的平均水平。网友感叹：“这些集装箱装的都是各省的GDP呀！”

但是，在中共清零的抗疫政策带来一系列社会灾难和经济灾难后，中共依然坚持清零政策，5月8日北京市还宣布提升疫情防控等级，要求北京朝阳区居民居家办公，昔日繁华的北京CBD国贸中心一带一片萧条。

5月6日中共交通运输部发布的数据显示，今年4月，全国（不含港澳台）51个开通城市轨道交通的城市总客运量为12.9亿人次，比去年4月减少9亿人次、下降41.1%；环比减少3.1亿人次、下降19.4%。

截至5月8日17时，中国还有102个疫情风险地区，其中21个高风险等级地区，81个中风险等级地区。如果继续清零，不仅房子卖不出去，出口也会出现负增长。