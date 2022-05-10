中国多所大学退出国际排名

中国/大学排名

近日，网传中国人民大学、南京大学、兰州大学都陆续宣布退出或不参加国际大学排名。陆媒央广网报导证实，并引述一名知情人士说，“中国人民大学等高校退出所谓的国际大学排名，反映了中国大学、中国教育、中国文化的自主性和勇气”。

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据中央社署名张淑伶今天报道称，中国人民大学等多所大学“退出”国际大学排名引发热议。据中国教育学者熊丙奇说，这和“文化自信”无关，更不是“文化脱钩”，因为建设一流大学不可能不融入国际竞争。熊丙奇说，这跟文化自信和文化脱钩都没有关系。教育界多年来就有呼声，要理性对待大学排行榜，它应该是大学的参考，但不该过度关照。

熊丙奇告诉中央社记者，很多中国的大学校长说不在意排行榜，但具体办学时还是会看这些排行，尤其是学术研究指标，例如论文发表数这些。国内近年已经在反思其合理性，因为这会影响人才培养。他说，所谓中国的大学“退出”国际机构排行榜，只是表明校方对待排行榜的态度，不再按照排行榜的指标来建设校系，但这些排行榜还在继续排，因为即使校方不提供数据，国际机构也会根据公开资料来排行。

据熊丙奇说：“一个学校要成为一流，怎么可能不融入国际竞争？不可能关起门来办学。”大学要面对的是大学排行榜和办学之间合理的关系。