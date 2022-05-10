中西骂战：中方反对及谴责G7批评香港特首选举

香港，选举，G7

中国与七国集团再就香港问题对骂

中西阵营日益明显，双方近日再因香港特首选举而展开咪高峰外交。在世界工业七国集团和欧盟发表严重关切声明，指中国委任「武官」李家超为香港特首是彻底背离普选目标之后，中国驻港代表和中国驻七国集团的大使馆亦分别发文批评西方「公然诋毁和抹黑」香港特首选举是「以港遏华」，中方对此「坚决反对和谴责」。

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中国政府驻港联络办公室(中联办)今(10日)早在官网发表发言人谈话，指七国集

团和欧盟外交与安全政策高级代表的言论是无理攻击中国涉港政策，无中生有

，强调特首选举是「依法依规、公平公正」，是对香港民主的「优化提升和与

时俱进」，支撑了香港的长远发展。发言人又说，繁荣稳定的香港，符合港人

和国际社会利益，任何外部势力的「蛮横干预」，都改变不了中共的决心和香

港繁荣稳定大局。

中国驻美、日、意使馆未见批驳

此外，中国外交部驻七国的大使馆亦分别透过发言人谈话批评七国集团和欧盟

的声明，截至今天中午，中国驻日本、英国、加拿大和德国等四个成员国的大

使馆已发表不满、反对或谴责的声明，内容大致雷同，但驻日使馆的响应比其

他使馆多了一句呼吁，就是要求日本立即停止破坏香港繁荣稳定，「避免给中

日关系带来进一步损害」；至于驻美国、法国及意大利的中国大使馆则未见有

关回应。

而在昨(9日)晚深夜，在北京的国务院港澳事务办公室已先发声明，但没有点名

七国集团和欧盟，而是以「响应西方少数国家」为名作出批驳。该办发言人表

示，美国及西方少数政客一再拿民主、自由、人权问题对香港指手划脚，是藉

打「香港牌」以达到「乱港遏华」的目的，但重申，「这些聒噪动摇不了中国

政府全面准确贯彻实施”一国两制”方针的意志，干扰不了香港发展符合自身实

际的民主制度的实践，阻挡不了香港由乱到治、由治及兴的发展大势。」

至于中国驻欧盟使团发言人，则在欧盟外交与安全政策高级代表博雷利前(8日)

天批评香港特首选举后已发文，对欧盟粗暴干涉香港事务和中国内政表示「强

烈不满和坚决反对」。

负责修订触发2019年大型社会运动的逃犯条例、并主理警方武力镇压运动的时

任保安局长李家超，一年间两级跳，获北京选为下任香港特首，在只有李氏一

人参选、经北京授意的选举委员会投票通过成为候任特首后，欧盟和七国集团

先后批评有关过程背离《基本法》订定的普选目标，再一次破坏「一国两制

」。政治学者陈家洛昨向本台指出，英美等国一反过往习惯，不祝贺李家超成

为新任候任特首，反映国际社会对「一国两制」下的香港有新的研判，认为西

方民主发展方式已在香港止步，这趋势将打击香港的国际地位。