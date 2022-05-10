有称习近平调研后 中国人大也退出国际大学排名

中国/大学排名

中共总书记习近平上月赴中国人民大学调研，强调建设中国特色、世界一流大学“不能跟在别人后面依样画葫芦”后，据官媒报导，人民大学证实已决定今年起退出国际大学排名。截至目前，还有南京大学、兰州大学也已退出国际大学排名，接下来是否引发中国大学跟进风，备受关注。

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据中央社今天报道称，习近平调研后，中国人民大学退出国际大学排名。据官媒说，人民大学证实已决定今年起退出国际大学排名。官媒引述人民大学一名有关领导称，人民大学确已决定不再参加国际排名。有中国学者直指，人民大学退出国际大学排名体现了习近平上台后，中国跟西方脱钩的明显迹象。

该报道引述官媒央广网9日消息，近日网传“中国人民大学退出国际大学排名”引发关注。多名知情人士表示，校方领导层已形成共识并做出这个决定。该决定“符合中国教育发展方向，也将成为趋势”。

中央社说，人民大学证实退出国际大学排名之前，据新华社说，习近平4月25日到中国人民大学考察调研。调研期间，“中国特色、世界一流”被习近平反复提及。

中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学，前身可追溯到1937年诞生于抗日战争中的陕北公学。但这所中共一手创办的大学，在国际排名却显得难堪，远低于国内排名。

中央社引述新浪财经消息说，2021至2022年度，中国人民大学在国际10个大学排行榜上，平均排名第590.9位。在泰晤士报高等教育特刊（Times Higher Education）排行榜，仅排名第601位；中国国内排名第28。在软科中国大学排行榜，2022年，中国人民大学排第19。

该报道称，中国大学目前在泰晤士2022年世界大学排名进入前百大共有5所，依序是北京大学、北京清华大学（并列第16）、浙江大学（第75）、上海交通大学（第84）、中国科学技术大学（第88）。