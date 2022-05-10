澳大利亚办“2022年印太海权会议” 排斥中俄

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由澳大利亚国防部主办的“2022年印太海权会议”（IP22）今天起至12日于悉尼举行，共有40个国家派代表与会。但随着澳、中关系恶化，以及俄罗斯入侵乌克兰，中国与俄罗斯均未获邀请或被撤销邀请而未能参加这届会议。

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由澳洲国防部主办的“2022年印太海权会议”10日举行开幕式。据中央社署名丘德真今天引述澳洲广播公司（ABC）消息，有来自40个国家的海军高级别官员出席“2022年印太海权会议”。

据ABC指出，随着澳、中关系恶化，中国军方代表今年首次没有获邀请参与“印太海权会议”；另外，虽然俄罗斯军方本来获邀参加今年会议，但随着俄罗斯入侵乌克兰，澳大利亚皇家海军（RNA）于是撤销对俄罗斯的邀请。

据ABC提到，在“2019年印太海权会议”举行期间，中国派出6名解放军军官出席。当时解放军军官在会场密切关注澳大利亚向法国订制的“未来潜舰”（Future Submarines）舰队计划。这项计划随后被撤销，因为澳大利亚于2021年9月决定接受美、英协助建造核动力潜舰，以取代向法国订制的“未来潜舰”。

中央社说，包括ABC、澳洲金融评论报（The Australian Financial Review）及澳洲新闻网站（news.com.au)等媒体均在相关报道指出，中国未被邀请参加“2022年印太海权会议”是因中国与所罗门群岛签订安全协议，导致澳、中关系进一步恶化所致。澳洲金融评论报（The Australian Financial Review）今天头版刊登报导指出，预料“2022年印太海权会议”的讨论焦点，将包括中国海军介入印太地区的野心、中国与索国的安全协议、海底作战新科技和新战术等议题。