马克龙与习近平通电话：谈及疫情 在华法国人 劳工公约以及乌克兰

法国/中国

法国总统马克龙今天与中国国家主席习近平通电话，法国总统府与中国官方电视台央视均对此次通话作了报告。爱丽舍宫说，马克龙促请中国主席习近平在推动防疫措施时，要关切在华法国人的权益。消息没有提及他们中间是哪一位先拿起了电话。

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据法新社今天报道称，爱丽舍宫在两位领导人的电话交谈后表示，法国总统马克龙周二要求中国国家主席习近平在中国防疫时要 "考虑到 "受疫情措施限制影响的法国人民的关切。

法国总统府报告说，在1.5小时的谈话中，马克龙表达了法国对中国的声援，中国正面临自2020年初首次爆发以来最严重的新冠病毒疫情。马克龙"呼吁中国当局考虑到法国社会的关切，特别是保持与法国的航空连接，允许在华法国人能前往机场，以及保护儿童的最大利益，在任何情况下都要避免将儿童与他们的父母分开。"

法新社称，许多在华法国人正在遭受中国在好几个省份对普通民众实施的清零防疫限制，特别是在上海，自4月以来上海一直被禁封关闭，那里有大约7000名法国人登记居住；在北京，因疫情措施，民众旅行受到限制，许多公共场所被关闭。

法新社说，据爱丽舍宫以及中国国家电视台CCTV报道，在交流开始时，习近平祝贺马克龙连任，表示 "希望继续深化中法战略伙伴关系"，特别是在民用核电和航空领域。

据报道说，习近平与马克龙再次强调在乌克兰 "迫切需要达成停火"，乌克兰"领土完整 "必须得到尊重。

根据同一消息来源，马克龙还对习近平称"欢迎批准国际劳工组织（ILO）有关打击强迫劳动的两项基本公约。马克龙敦促这些公约现在应该在中国全境，特别是在新疆全面实施。

法新社说，中国被指控在新疆这个穆斯林占多数的地区使用强迫劳动，北京于4月20日批准了这一禁止这种做法的国际公约。