世卫谭德塞：中国抗疫清零政策不可持续 吁中国改变政策

中国/抗疫

在中共总书记习近平在月初的政治局会议重申「动态清零」为抗疫总方针之后，世界卫生组织 (WHO) 秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)昨(10日)罕见地表态，直指中国政府坚持的「动态清零」策略是不可持续的，称考虑病毒的行为及未来发展后，已向中国专家提出，过渡至另一政策的重要性。一般相信，这另一策略是指「与病毒共存」。

广告 继续浏览后续

根据路透社等外电报道，世卫紧急项目执行主任瑞安(Mike Ryan)在简报会上同时指出，「清零」政策对人权的影响亦须予以考虑，并指应对疫情的措施须在经济和社会的影响取得平衡，承认这并非易事。翻本公开数据，中国以封城封楼、强检强行消毒等措施落实「动态清零」，在上海等地惹来怨声载道。

世卫流行病学家霍芙夫(Maria Van Kerkhove)亦认为，不可能在全球范围内阻止病毒传播，需要做的是降低新型冠状肺炎病毒的传播速度，因为它的传播速度很快。

官媒续为清零护航 投行下调中国GDP至4.2%

但在世卫作出简报会当天，中国主流传媒仍在为「清零」政策护航。中共党报《人民日报》和针对知识分子的《光明日报》等中央官媒分别于头版发表评论文章，指尽快遏制疫情是真正敬佑每一个生命，而「为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！」

另外，中国媒体又报道上海复旦大学公共卫生学院教授余宏杰团队在《自然.医学》期刊发表的研究指出，如果中国不采取任何防控措施，便放弃「动态清零」政策，可能会引发大量奥米克戎(Omicron)变种病毒感染个案，致死人数可达155万人。研究称，假设民众接种疫苗加强剂，但不采取更严格的非药物干预，例如大规模核酸检测及出行限制，亦不使用抗病毒药物，中国在3月出现的奥米克戎疫情，半年便可造成510万人住院、270万人接受深切治疗，以及155万人死亡，当中，未接种疫苗的60岁以上人士，可能占全部死亡病例的近七成半。

中国最新官方数据显示，内地昨日新增1927人感染武汉肺炎，这一波疫情累计感染人数超过22万，死亡人数累计有5198人；若从2019年底发现武汉肺炎以来计算，死亡人数有1.5万人。有关数据远低于其他转为采取「与病毒共存」策略的国家，根据美国约翰霍普金斯大学数据，美国的死亡人数接近100万，印度亦有50万人死亡。全球而言，确诊人数已突破5.18 亿，死亡人数超过626万。

全球走向「与病毒共存」的策略之际，中国政府为何坚持清零策略？主因是，中国当局预估，清零策略将预防 100 万新冠死亡数和 5,000 万确诊数，能最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。

不过，中国的清零政策令它付出昂贵的经济代价，例如上海封控超过一个月令生产供应炼受限，引发民众质疑「清零」政策；北京自上月26日展开大规模核酸检测亦影响民企，不少投行和跨国组织近日均调低中国今年的经济增长预测，例如世界银行调低至4%，惠誉、高盛及瑞银则下调至4.2%,24.3%不等。